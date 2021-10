Mara Venier, anticipazioni e ospiti di Domenica in: chi ci sarà insieme alle gemelle Kessler

Programmi TV

Il pubblico si prepara alla terza attesa puntata di Domenica In, lo show della domenica pomeriggio di Rai1 presentatato da Mara Venier. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata di stagione in onda il 3 ottobre 2021.

La domenica pomeriggio di Rai1 è da passare in compagnia di Mara Venier e della sua Domenica In. La terza puntata di questa stagione avrà inizio a partire dalle ore 14:00 sul primo canale del telecomando con la conduttrice che cercherà di migliorare gli ascolti di settimana scorsa che l’hanno vista dietro all’amica Maria De Filippi. Scopri le anticipazioni e gli ospiti della puntata di domenica 3 ottobre 2021 in diretta ovviamente su Rai1 con un altro coinvolgente appuntamento che vedrà la conduttrice protagonista al fianco di tanti ospiti che interverranno in trasmissione.

Domenica In: le anticipazioni della puntata di domenica 3 ottobre 2021

La puntata di domenica 3 ottobre 2021 avrà ovviamente inizio alle ore 14:00 su Rai 1 con la conduttrice Mara Venier a fare da padrona di casa in diretta come al solito dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ in Roma.

Come accaduto anche nella scorsa settimana, nella terza puntata di domenica 26 settembre 2021 l’attenzione sarà inizialmente puntata sulle tematiche riguardanti la pandemia di Covid-19, per un aggiornamento generale dello stato dei contagi e del processo di vaccinazione della nostra popolazione.

Mara Venier e gli ospiti della puntata del 3 ottobre 2021

A fare compagnia a Mara Venier ci saranno le Gemelle Kessler che racconteranno le tappe della loro lunghissima carriera in una intervista doppia che vedrà la partecipazione di altri grandi della televisione italiana in collegamento come Pupo, Vincenzo Mollica e Pino Strabioli.

La conduttrice Mara Venier farà poi da ago della bilancia nel confronto infuocato tra Alba Parietti e Cristiano Malgioglio, dopo la ruggine raccolta nell’ultimo confronto tra i due durante a Tale e quale Show.

Nella terza puntata di stagione andrà a trovare la zia Mara l’amica Claudia Gerini, per una intervista promozionale sulla sua ultima fatica cinematografica dal titolo La Giostra, mentre lo chef Gianfranco Vissani accompagnerà i telespettatori in un racconto alla scoperta di un classico della cucina italiana: la carbonara.

Per la quota sportiva saranno poi presenti in studio due atleti che hanno regalato soddisfazioni durante l’ultima spedizione paraolimpica con Monica Contraffatto, Medaglia di Bronzo nei 100mt e anche Vito Dell’Aquila, fresca Medaglia d’Oro nella disciplina Taekwondo sempre a Tokyo 2020.

Walter Nudo sarà poi intervistato da Mara Venier in un racconto a cuore aperto di questi ultimi anni lontani dalla televisione che ha raccontato nel suo libro La vita accade per te.