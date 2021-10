Paola Di Benedetto: chi è la vincitrice del GF Vip ed ex di Federico Rossi ospite di Scherzi a parte di Enrico Papi

Chi è

Paola Di Benedetto per i più è la vincitrice del GF Vip 4, proprio grazie al reality si è fatta conoscere al grande pubblico anche per il suo carattere dolce e la sua bellezza travolgente anche se la sua carriera però inizia come modella ed indossatrice. La vicentina questa domenica 3 ottobre 2021 sarà ospite di Enrico Papi nella nuova puntata di Scherzi a parte quando gli spettatori potranno gustarsi lo scherzo che l’ha fatta tanto arrabbiare. Scopriamo di più sulla carriera e la vita privata di Paola Di Benedetto che l’hanno vista protagonista anche di amori mediatici come quello con il cantante Federico Rossi oltre al breve flirt con Francesco Monte.

La carriera di Paola Di Benedetto: da Ciao Darwin al successo

Paola Di Benedetto è nata a Vicenza l’8 gennaio del 1995. Fin da ragazza viene attratta dal mondo dello spettacolo e della moda nel quale cerca di entrare a far parte tramite alcuni concorsi di bellezza come Miss Vicenza e Miss Grand Prix Veneto ma è come modella che debutta in televisione quando appare sugli schermi di Canale5 come Madre Natura a Ciao Darwin.

Fattasi notare per la sua grande bellezza grazie al programma di Paolo Bonolis, viene successivamente scelta nel cast di Colorado prima e per la partecipazione a L’Isola dei Famosi poi, quando si rende protagonista di un breve flirt con Francesco Monte, ex di Uomini e Donne finito nell’occhio del ciclone di quella edizione per la polemica con Eva Henger.

Si consacra al grande pubblico con la partecipazione, e conseguente vittoria, all’edizione numero 4 del Grande Fratello Vip durante la quale si fa conoscere con tutte le sfumature del suo carattere.

Gli amori di Paola Di Benedetto e la fine della relazione con Federico Rossi

Prima de L’Isola dei Famosi sapevamo che Paola Di Benedetto aveva avuto una felice relazione di 3 anni con Matteo Gentili, un calciatore passato del Vicenza.

I due si erano lasciati prima del reality show durante il quale lei aveva incontrato Francesco Monte, ex di Uomini e donne con il quale aveva avuto una breve relazione.

Dopo questa breve parentesi nel 2018 trova l’amore al fianco di Federico Rossi, ex componente del duo Benji e Fede e protagonista di svariate hit estive degli ultimi anni. I due hanno avuto una lunga storia vissuta a contatto con i fan grazie ai social che si è però conclusa da poco come comunicato dai diretti interessati.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi l’hanno annunciato qualche mese fa con una Storia di Instagram: “Tanti di voi hanno notato in quest’ultimo periodo un distacco tra me e Federico. In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino“, ha scritto lei, “Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli“. Poi ha precisato: “non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione.

Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine“. Infine ha assicurato che continueranno a “volerci tanto bene, continueremo a sostenerci e rispettarci“.