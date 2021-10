Scherzi a parte: ospiti di Enrico Papi nella quarta puntata di domenica 3 ottobre. Le anticipazioni

Programmi TV

La nuova edizione di Scherzi a parte sta raccogliendo degli ottimi risultati in termini di ascolti, confermandosi più volte come il programma più visto della prima serata di domenica. Il conduttore Enrico Papi spera che l’incoraggiante inizio della nuova stagione possa continuare anche nel prossimo appuntamento, quando domenica 3 ottobre 2021 su Canale 5 in prima serata andrà in onda la quarta puntata a partire come sempre dalle ore 21:30. I telespettatori potranno gustarsi i nuovi schermi architettati dalla squadra della trasmissione che vedranno protagonisti in prima persona altri 5 malcapitati personaggi Vip finiti tra le loro grinfie.

Le anticipazioni per il quarto appuntamento del programma e quali saranno i personaggi famosi presi di mira dagli scherzi della trasmissione.

Scherzi a parte: le anticipazione della quarta puntata

Scherzi a parte nel corso delle sue prime tre puntate ha saputo conquistare il pubblico di Canale 5, confermando le sensazioni positive circa il suo grande ritorno sugli schermi. La rete non ha infatti intenzione di mollare la presa e continuerà la messa in onda delle puntate di Scherzi a parte con il quarto appuntamento in programma per domenica 3 ottobre 2021.

Enrico Papi nel terzo appuntamento di stagione si è nuovamente imposto come leader degli ascolti domenicali, superando nuovamente Rai1 che proponeva lo show di Alessandro Cattelan ed il suo Da Grande. Il 17% fatto segnare con la puntata di domenica 26 settembre 2021 sembra un buon auspicio per la quarta puntata dello show.

Scherzi a parte: gli ospiti vip presi di mira nella quarta puntata

Enrico Papi, in occasione della quarta puntata del programma che mette nel mirino i malcapitati Vip, potrà contare su di un parterre di ospiti del tutto invidiabili.

Saranno infatti alle prese con i crudeli scherzi della trasmissione il vulcanico conduttore e giornalista Nicola Porro, la vincitrice di un edizione Vip del Grande Fratello Paola Di Benedetto, l’attore Antonio Zequila, l’amatissima showgirl Elisabetta Gregoraci e l’ex pugile e volto noto televisivo Clemente Russo.