Elisabetta Gregoraci ha un grande dolore nel cuore e oggi, nel giorno più triste per la sua famiglia, manda un messaggio all’adorata mamma, Melina, scomparsa 10 anni fa. Una morte che ha lasciato in lei e nei suoi cari un vuoto impossibile da colmare, come lei stessa ha ricordato più volte. Le parole della showgirl per l’anniversario arrivano dritte ai fan.

Elisabetta Gregoraci ricorda la madre Melina nell’anniversario della morte

È un momento triste per Elisabetta Gregoraci, alle prese con il costante dolore per la perdita della madre, Melina, morta 10 anni fa, il 29 giugno, a causa di un tumore.

La showgirl ha scelto una foto a due per ricordarla nel giorno dell’anniversario, uno scatto che le vede scambiarsi un sorriso e uno sguardo innamorato d’intesa.

L’immagine, condivisa tra le sue Instagram Stories, è accompagnata da una frase struggente, con una dedica speciale che ricalca il profilo di una sofferenza mai sopita: “Odio questo maledetto giorno – ha scritto Elisabetta Gregoraci – che ti ha portato via da me. Odio questo numero… Ovunque tu sia, sappi che mi manchi… sempre, tanto, ogni giorno di più. Ti amo mamma“. Subito dopo, in un’altra story sui social, la showgirl ha pubblicato la foto di alcuni splendidi mazzi di fiori: “Vi voglio bene, grazie a tutti voi, per questa giornata per me triste voi riuscite a farmi sentire il vostro calore“.

Instagram Stories di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e la madre Melina: ritratto di un rapporto speciale

Elisabetta Gregoraci ha parlato spesso dalla morte dell’adorata mamma, in televisione, come al Grande Fratello Vip, ma anche sui social. “La cerco, la sento tanto“, aveva raccontato a Verissimo, tra le lacrime, per dipingere il ritratto di un amore indissolubile che va oltre ogni cosa.

A proposito del terribile lutto che ha colpito il suo cuore e quello della sua amata famiglia, Elisabetta Gregoraci aveva anche ripercorso le ultime tappe di vita della madre, raccontando apertamente il dramma della “bugia” che fu costretta a dirle per non creare disperazione e proteggerla, nonostante la malattia.

“Non le ho detto che stava per morire“, aveva rivelato a Vieni da me, accendendo una luce ancora più profonda sul suo insuperabile dolore.