Charlène di Monaco, la prima fotografia dopo il collasso non convince i sudditi: i dubbi sulle sue parole

Gossip

La principessa Charlène di Monaco è tornata a mostrarsi sui social dopo un periodo di assenza. Da mesi l’ex nuotatrice vive nella sua Sudafrica, lontana dal marito Alberto e dai figli Jacques e Gabriella, a causa di quella che è stata definita pubblicamente come un’infezione a naso, gola e orecchie. La reale monegasca ha subito già 3 interventi e in questi mesi si è molto parlato delle sue condizioni di salute e della presunta crisi con il marito.

Nella giornata di ieri, sull’account Instagram di Charlène di Monaco è apparsa una sua fotografia.

Si tratta di una delle primissime immagini che la vedono protagonista dopo il collasso avvenuto attorno al 4 settembre scorso, destando grande preoccupazione in chi segue con interesse la sua storia. Nello scatto, la reale mostra un timido sorriso, mentre è seduta a un tavolo su cui appoggia le braccia conserte. Di fronte a lei c’è un libro aperto. Il colore dei capelli dell’ex nuotatrice è più scuro di quello di un tempo e il taglio a caschetto è decisamente diverso rispetto alle acconciature scelte in passato.

Charlène indossa una maglia nera a maniche lunghe e porta una collana di perle a mo’ di rosario. Anche le orecchie sono adornate con due candide perle bianche.

La fotografia è stata scattata in casa, ma non sembrerebbe essere noto da chi. “God Bless”, “Dio vi benedica“ sono le parole scelte dalla consorte di Alberto di Monaco per accompagnare lo scatto. Nel suo messaggio, la principessa ha aggiunto ancora un cuoricino rosso. Al momento non è chiaro il motivo delle sue parole, né è possibile sapere se mai lo sarà. Quel che è certo è che lo scatto ha presto raccolto like e commenti di fan e sudditi che le hanno mostrato il loro affetto.

“Che Dio benedica anche lei! È bello vederla” scrive qualcuno, “Sia forte“, il commento di un altro utente, “Tutti noi la amiamo“ aggiungono ancora altri.

Charlène e Alberto di Monaco: i dettagli sulla loro storia e le voci di crisi

Solo pochi giorni fa, i sudditi di Monaco hanno visto apparire il principe Alberto su un red carpet in compagnia di una biondissima dama. Lui e Sharon Stone hanno preso parte alle première del nuovo film di James Bond entrando e sfilando insieme all’evento.

Da quando lui e i figli sono tornati al principato dopo averle fatto visita in Sudafrica, i bambini sono stati visti in compagnia della zia e delle cugine a un evento di beneficenza.

Dopo settimane di gossip e indiscrezioni sulla loro storia, all’inizio di settembre il principe Alberto aveva rotto il silenzio sulla presunta crisi matrimoniale. “Non ha lasciato Monaco in un battibaleno. Non è scappata perchè era arrabbiata con me o che altro” aveva spiegato mettendo a tacere le voci. “Doveva essere un weekend lungo, 10 giorni al massimo, ma è ancora là perchè ha avuto quell’infezione e tutte le complicazioni mediche collegate– aveva tuonato sicuro- Charlene non è andata in esilio.

È assolutamente un problema medico che si è dovuto trattare“.