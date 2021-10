Oroscopo Paolo Fox settimana dal 4 al 10 ottobre: oroscopo e classifica per amore e lavoro

Oroscopo

Le previsioni sull'oroscopo per amore, lavoro e fortuna e la classifica di Paolo Fox per la settimana dal 4 al 10 ottobre

Oroscopo per la settimana dal 4 al 10 ottobre. Vuoi sapere cos’hanno in serbo le stelle per il tuo segno zodiacale? Leggi le previsioni su amore, lavoro, fortuna e molto altro. Paolo Fox ha letto le stelle per questa settimana e ha decretato la classifica dei segni:

1. Bilancia

2. Sagittario

3. Leone

4. Acquario

5. Toro

6. Vergine

7. Ariete

8. Cancro

9. Capricorno

10. Gemelli

11. Scorpione

12. Pesci

Paolo Fox ha letto i movimenti delle stelle, scoprendo cosa accadrà nel futuro di ciascuno dei segni dello zodiaco.

L’oroscopo della settimana, segno per segno, continua sotto il video.

Oroscopo Ariete

Amici dell’Ariete, questa settimana sembra essere abbastanza fortunata per voi, con dei nuovi progetti che sembrano in procinto di partire per quanto riguarda la vita lavorativa.

Va anche detto, però, che questi progetti troveranno un inizio concreto solo a partire dall’anno prossimo, ma è importante seminare per raccogliere qualcosa! Attivi e proattivi, tutto procede bene, ma non litigate con la vostra dolce metà.

Oroscopo Toro

La settimana scorsa, cari Toro, vi ha lasciato un notevole amaro in bocca per quanto riguarda la sfera amorosa, ma da questa settimana tutto migliorerà!

Dovreste sentirvi più generosi, nonostante lo siate sempre ampiamente, e aperti con gli estranei, chissà che qualcosa potrebbe gratificare voi single! Un’ottima affidabilità sul lavoro vi permetterà di garantirvi la stima di qualcuno che non credeva in voi!

Oroscopo Gemelli

Non sembrate godere di una buona settimana, amici dei Gemelli, ponendovi verso la fine della classifica di Paolo Fox. Sembra che in settimana incapperete in notevoli problemi che dovrete affrontare, a testa alta però, senza lasciarvi schiacciare.

Sarete invogliati a divertirvi, lasciandovi alle spalle tutte quelle cose che vi annoiano particolarmente. Occhio, però, perché questo si ripercuote anche in amore.

Oroscopo Cancro

Cari nati sotto il Cancro, la settimana che sta per aprirsi al vostro cospetto sembra essere un periodo di transizione da un momento non esattamente semplice, a qualche nuova entusiasmante opportunità! Occhio alla giornata di martedì, sembra essere la peggiore della settimana.

Cercate di dimostrarvi anche un po’ più aperti e disponibili con la vostra dolce metà, non è il caso di far tracollare la relazione.

Oroscopo Leone

Un’ottima settimana sta per aprirsi al vostro cospetto, carissimi Leone, terza posizione della classifica settimanale di Paolo Fox! Solamente in terza, però, perché dovrete anche cercare di adeguarvi un po’ alle cose che vi capitano, senza pretendere che tutto vada come desiderate voi e, soprattutto, senza forzare il destino. Se steste affrontando una crisi amorosa, da mercoledì potrete risolverla!

Oroscopo Vergine

La settimana che sta per aprirsi per voi amici nati sotto la Vergine sembra essere abbastanza tranquilla, anche se delle piccole sfide vi attendono. Tendete a pensare di riuscire ad ottenere il massimo dalla vita, ma senza sforzarvi più di molto, dando il minimo. Ma non sempre le cose vanno così ed ora dovrete impegnarvi un po’ di più. Occhio alle spese futili, toglietevi uno sfizio, ma non intaccate i risparmi.

Oroscopo Bilancia

Al primo posto di questa classifica settimanale di Paolo Fox, carissimi Bilancia, ci siete voi, con una settimana che sembra essere quasi priva di qualsiasi fastidio!

Tutti i vostri ambiti procedono benissimo, gratificandovi e donandovi alcune nuove opportunità qui e là in settimana! La vostra forza è parecchia e avvertirete una notevole voglia di lavorare di più, ma anche di amare più intensamente!

Oroscopo Scorpione

Cari Scorpione, penultimo posto della classifica settimanale di Paolo Fox per voi, che potrete tirare un respiro solo a partire da giovedì, quando la Luna entrerà nei vostri piani astrali. Fino ad allora, in ogni caso e in tutti gli ambiti, è importante che manteniate sempre la calma, senza farvi prendere dallo sconforto o, ancora peggio, dal nervosismo. Tensioni in amore, sempre a causa di questo clima non proprio ottimale.

Oroscopo Sagittario

La settimana che sta per aprirsi davanti a voi amici del Sagittario sembra essere decisamente ottima, soprattutto andando a vedere la giornata che vi attende domenica! In linea di massima, comunque, il lavoro non è soggetto a nessun particolare transito, negativo o positivo che sia. L’amore è il vero protagonista della settimana! Se la vostra relazione stabile procedesse serenamente, allora andrà ancora meglio!

Oroscopo Capricorno

Questa settimana, carissimi Capricorno, sembrerebbe poter essere buona e positiva per voi, ma occupate comunque la nona posizione della classifica di Paolo Fox. Questo perché, per natura, voi tendete a tenervi tutti gli impegni sulle spalle, facendovi in fin dei conti carico di troppe cose, dietro alle quali non riuscite a stare. Cercate di delegare alcune cose, a persone di cui vi fidate veramente e profondamente!

Oroscopo Acquario

Mercurio e Giove sembrano essere in posizione fantastica per voi nel corso di questa settimana, carissimi amici dell’Acquario! I due pianeti regoleranno le vostre varie sfere, essendo uno legato alle piccole fortune e un altro all’intelligenza e alla produttività! Cercate di sfruttarli a dovere, senza farvi scoraggiare e impegnandovi sul posto di lavoro! Cercate di accettare i cambiamenti che capitano, non potete opporvici.

Oroscopo Pesci

Infine, cari nati sotto il segno dei Pesci, voi siete in assoluto il segno meno fortunato di questa settimana secondo la classifica di Paolo Fox. Provate ad evitare di divagare inutilmente nella vostra spiccatissima fantasia, non potete rifugiarvi lì per sempre ed è ora che affrontiate i problemi che vi si presentano. Occhio soprattutto a giovedì e venerdì, sono le giornate peggiori. Per voi single è ora di ricominciare a pensare all’amore.

