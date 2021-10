Luce dei tuoi occhi anticipazioni: trama della nuova puntata della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno

Serie TV - Fiction

Cambia giorno di programmazione la nuova fiction di Canale5 che sposta la trasmissione delle sue puntate al martedì. Luce dei tuoi occhi con Anna Valle ad interpretare protagonista Emma, una ballerina di fama mondiale alla ricerca della verità riguardante sua figlia scomparsa svariati anni prima, torna in onda per la terza volta martedì 5 ottobre 2021 ovviamente sul quinto canale a partire dalle ore 21:30 circa. Le anticipazioni dei due episodi della terza puntata di stagione.

Luce dei tuoi occhi: la terza puntata in onda martedì 5 ottobre 2021

Cambia giorno di programmazione la messa in onda della nuova serie dal titolo Luce dei tuoi occhi che vede come protagonisti gli attori Anna Valle e Giuseppe Zeno, volti noti dei prodotti televisivi nostrani divisi tra televisione e cinema.

La terza puntata di stagione, composta come al solito da due episodi, andrà in onda martedì 5 ottobre 2021 a partire dalle ore 21:30 circa dopo la conclusione di Striscia la Notizia. La fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno è ormai entrata nel vivo della sua narrazione ed inizia a unire i puntini sulla figlia di Emma.

Luce dei tuoi occhi: la trama della terza puntata della fiction

Nel terzo appuntamento con la nuova fiction di Canale5 vedremo come al solito due episodi. Il primo episodio di serata vedrà protagonista Davide che si metterà ad indagare sul passato di Luisa e farà una scoperta che cambierà definitivamente il loro rapporto. Intanto Emma Conti decide di dare una nuova dimensione al suo rapporto con Enrico, scegliendo di avvicinarsi all’uomo e di dare seguito all’attrazione che li lega. Un problema però è dietro l’angolo quando la donna deciderà di accompagnare la figlia dell’uomo dai nonni, facendo arrabbiare lo stesso Enrico.

Il secondo episodio in onda il 5 ottobre mostrerà come il rapporto tra i due protagonisti faticherà a decollare anche a causa dei sospetti di Emma che nasceranno quando vedrà nel garage dei genitori di Enrico la stessa auto che crede sia coinvolta nell’incidente di Valentin. La donna deciderà dunque di denunciare lo stesso uomo per il quale prova interesse, portandolo ad essere indagato ed arrestato per l’episodio dell’incidente.