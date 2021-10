Nicola Savino torna a Le Iene senza Alessia Marcuzzi, la speranza del conduttore: “Sarebbe bello…”

TV e Spettacolo

Nicola Savino è tornato sul piccolo schermo con un cult di Italia1: Le Iene. Il conduttore si ritrova ad affrontare questa nuova stagione senza la sua fedele compare Alessia Marcuzzi, che ha deciso di salutare Mediaset per progettare nuove esperienze. Ma per la conduttrice le porte del programma restano sempre aperte, come rivela Savino in un’intervista: “Sarebbe bello che tornasse anche lei“.

Nicola Savino torna su Italia 1 con la nuova edizione de Le Iene, uno degli appuntamenti fissi di Mediaset con approfondimento, attualità, inchieste e tanta irriverenza e satira.

Il programma, tuttavia, è rimasto orfano quest’anno di uno dei volti femminili simbolo: Alessia Marcuzzi. La conduttrice questa estate ha detto addio a Mediaset, lasciando vacante il suo posto alla conduzione de Le Iene e proiettata verso progetti diversi.

Voci di corridoio volevano la Marcuzzi indirizzata verso la grande azienda della Rai (sarebbe un vero e proprio ritorno dopo tanti anni). Il suo nome era stato accostato anche a Ballando con le stelle, ma alla fine non si sarebbe fatto nulla di una sua ipotetica partecipazione allo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Resta dunque un mistero il futuro professionale di Alessia Marcuzzi che, ancora in balia delle incertezze, può comunque contare sul fidato amico Nicola Savino.

Nicola Savino e l’ipotetico ritorno di Alessia Marcuzzi a Le Iene

Nonostante questa scelta atta a dare una svolta alla propria carriera professionale, per Alessia Marcuzzi le porte a Le Iene restano sempre aperte. È l’ex collega Nicola Savino a confermarlo, parlando a cuore aperto in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni: “Sarebbe bello che tornasse anche lei, ha sempre la porta aperta e io sono sicuro che sarà con noi di nuovo“.

Il conduttore sarà affiancato quest’anno da dieci volti femminili di spicco, che lo supporteranno al timone de Le Iene. A cominciare da Elodie, prima sua co-conduttrice all’esordio della nuova stagione. Ma Savino resta convinto che un’ipotetico gran ritorno di Alessia Marcuzzi non sarebbe un’utopia. “Mi sbaglio, ma magari non mi sbaglio” ha rivelato a TV Sorrisi e Canzoni lasciando su questa dichiarazione un’aura di mistero. Vi saranno sorprese inattese per questa nuova stagione?