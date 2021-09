Alessia Marcuzzi verso la Rai: l’indiscrezione dopo l’addio a Mediaset. Per lei sarebbero già pronti due ruoli

Gossip

Alessia Marcuzzi sarebbe pronta ad arrivare in Rai. L'indiscrezione diffusa da Oggi promette un doppio ruolo per lei dopo l'addio a Mediaset. Cosa si sa sulla sua carriera

Alessia Marcuzzi non ha più un ruolo a Mediaset. Dopo 25 anni di carriera nella rete la conduttrice ha annunciato di non riuscire più a “immaginarsi nei programmi” proposti. Dalla fine di giugno in molti hanno cercato di comprendere se il suo messaggio volesse essere un generale addio alla televisione o un semplice allontanamento da Canale 5 e co. Le indiscrezioni emerse in queste ore parlano di lei come nuovo volto Rai.

Alessia Marcuzzi abbandona Mediaset: ora si pensa a un nuovo inizio

Lo scorso 30 giugno, Alessia Marcuzzi ha annunciato la sua intenzione di prendersi una pausa dal lavoro in Mediaset.

“Ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi avevano proposto” ha scritto la conduttrice, non nascondendo la “grandissima sofferenza“ provata. “La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì” aveva aggiunto, ripensando ai 25 anni di carriera trascorsi all’interno della rete. Sin da subito i fan hanno immaginato chi avrebbe potuto sostituirla nel suo ormai storico ruolo a Le Iene e in molti hanno invece pensato a quale nuovo ruolo avrebbe potuto trovare in tv.

Alessia Marcuzzi verso la Rai: le indiscrezioni

Nelle ultime ore, il settimanale Oggi ha diffuso alcune interessanti indiscrezioni a proposito di Alessia Marcuzzi. Secondo il magazine, la conduttrice potrebbe aver scelto la rete pubblica come nuova “casa” professionale, dopo l’addio a Mediaset. “I soliti ben informati sostengono che il futuro di Alessia Marcuzzi sia in Rai” scrive infatti il giornale.

L’articolo dedicato alla Marcuzzi contiene inoltre anche alcune anticipazioni sui ruoli che potrebbe ottenere nello storico gruppo radio-televisivo italiano.

“Parlano di un ingresso spot e poi di un programma tutto suo” riporta Oggi, alludendo a un graduale ingresso della conduttrice in Rai.

Secondo alcune fonti, “l’ingresso spot“ di cui parla il settimanale potrebbe essere una partecipazione a Ballando con le stelle sullo stile di quella proposta a Marcell Jacobs. L’atleta sembrerebbe essere stato invitato come “ballerino per una notte” e chissà che anche Alessia non si stia preparando a fare la sua entrata in Rai volteggiando sulla pista da ballo di Milly Carlucci.