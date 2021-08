Alessia Marcuzzi a Ballando con le stelle: l’indiscrezione sulla richiesta di Milly Carlucci alla conduttrice

TV e Spettacolo

L’estate di Alessia Marcuzzi è iniziata con un annuncio che ha lasciato tutti a bocca aperta. Dopo 25 anni di carriera in Mediaset, la conduttrice ha deciso di dire addio alla rete televisiva, dichiarando di non riuscire più a ritrovarsi nei programmi affidati. Ora che la nuova stagione televisiva è alle porte, emergono nuove indiscrezioni su di lei. Secondo alcune fonti infatti Alessia potrebbe essere una dei concorrenti di Ballando con le stelle, su Rai 1.

Alessia Marcuzzi e l’addio a Mediaset: quasi due mesi dall’annuncio

“Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti” così Alessia Marcuzzi annunciava il suo ritiro dalla nota rete televisiva lo scorso 30 giugno.

Le parole della conduttrice avevano lasciato tutti a bocca aperta e lei stessa aveva parlato della sua scelta con profonda difficoltà. “La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì (Colpo di fulmine, Fuego, Festivalbar, Mai dire Gol, Le Iene, Grande Fratello, Temptation Island)” aveva ricordato, ringraziando poi chiunque l’avesse accompagnata nel suo percorso.

Colleghi e fan di Alessia erano accorsi a commentare le sue parole, segnalando la loro vicinanza alla conduttrice.

In queste settimane il discorso è però passato in sordina, lasciando spazio al riposo estivo, che la Marcuzzi ha documentato pubblicando fotografie e filmati delle sue vacanze sui social. Ora che la grande macchina televisiva italiana sta per ripartire, emergono nuove indiscrezioni sul suo conto.

Alessia Marcuzzi a Ballando con le stelle: l’indiscrezione

In queste ore il settimanale Diva e Donna ha diffuso un’interessante notizia a proposito di Alessia Marcuzzi. Secondo il magazine infatti, Milly Carlucci starebbe “corteggiando” la conduttrice, per convincerla a prendere parte al suo talent show: Ballando con le stelle.

Stando a quanto riporta la fonte, le trattative tra le due colleghe sarebbe addirittura già iniziate e l’ex volto de Le Iene potrebbe presto mostrare le sue doti da ballerina in Rai.

Anche il talent show della rete ammiraglia ha vissuto settimane molto intense quest’estate. Inizialmente si era infatti parlato di un possibile addio di Guillermo Mariotto alla trasmissione. In seguito, un precoce totonomi sulla prossima edizione aveva messo di fronte ai fan del programma la possibilità di partecipazione del cantante Morgan.

Infine, il mese di luglio si è concluso con l‘annuncio ufficiale di Raimondo Todaro di voler lasciare il talent.

Chissà che Alessia Marcuzzi, che sta affrontando un periodo di grande cambiamento dal punto di vista professionale, non possa trovare un’utile occasione di svago proprio nel programma “danzerino” della Carlucci. Non resta che attendere la conferma ufficiale, se mai arriverà.