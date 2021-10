Arisa, la foto in lacrime sui social: “Io non ho paura di piangere”. Lo sfogo della cantante su Instagram

Gossip

Il nuovo post di Arisa su Instagram ha scatenato la preoccupazione dei fan: la cantante ha postato una foto in lacrime sul suo profilo. In molti si stanno chiedendo che succeda alla cantante

Arisa torna di nuovo al centro delle attenzioni. Dopo l’addio ad Amici e il cambio di look, la cantante si sta preparando per partecipare come concorrente a Ballando con le stelle. Eppure, c’è qualcosa che non va. In queste ore la cantante ha infatti pubblicato su Instagram un post in lacrime, scatenando la preoccupazione dei fan.

Arisa in lacrime sui social: il post di Instagram

La foto pubblicata su Instagram ritrae Arisa col suo nuovo taglio cortissimo, i capelli grigio-biondi ai lati e fucsia sul ciuffo.

Ma ciò che colpisce non è l’ennesimo cambio di look della cantante. I suoi occhi, truccatissimi, sono pieni di lacrime, che le scorrono sulle guance rovinando il trucco e sporcandole il viso. Lo sguardo non guarda l’obiettivo, ma si rivolge altrove, le labbra sono contratte.

A commento, Arisa ha scritto: “Io non ho paura di piangere”. “Quando è il momento mi aiuta a smacchiare il mio cuore da acari e pappataci. Poi lo ristendo al sole e si riparte”, ha aggiunto con la sua solita ironia. “Sai che me frega di quello che non va? Io penso a quello che va.

C’è sempre qualcosa che va, fosse piccola piccola ma c’è.. non diamola per scontata, che quello che non va ruba sempre tutte le attenzioni”, ha proseguito con grande ottimismo. “Anche noi non siamo una sola cosa, cerchiamo di guardarci con gli occhi di chi ama, almeno noi, sempre”, ha sostenuto. Il post si chiude con un post scriptum ambiguo: “P.s: Non piango mai due volte per la stessa cosa”.

Arisa e il post in lacrime sui social: le ipotesi

Arisa al momento non ha dato spiegazioni sul motivo dietro a questo post. I suoi fan si sono spaventati, e in queste ore stanno scrivendo commenti per infonderle fiducia, speranza e vicinanza.

Nonostante le parole ottimiste e positive del post che spingono a guardare il bello nei momenti di difficoltà e amarsi sempre, molti ritengono che la cantante non stia bene. E la foto in lacrime ne sarebbe una prova.

Secondo alcune fonti, la motivazione di questo sfogo non sarebbe tanto da ricercare nel lavoro, dato che, al momento, la sua carriera pare stia andando a gonfie vele, vista anche la prossima partecipazione a Ballando con le stelle. Bensì sarebbe da ricercare nella sua vita privata. La sua relazione tormentata con Andrea Di Carlo pare davvero arrivata al capolinea.

Pare infatti che Di Carlo abbia intrapreso una nuova relazione. La presunta nuova fidanzata di Di Carlo si chiamerebbe Elisa e lavorerebbe come psicoterapeuta.