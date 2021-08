Gossip

Arisa ha di nuovo sorpreso i fan con un drastico cambio di look. Non il primo per la cantante, che ha abituato a questi “colpi di testa” che spesso destabilizzano i suoi follower. Lei stessa, tuttavia, ha voluto rassicurare e scherzare sui motivi che l’hanno portata al radicale cambiamento.

Arisa coi capelli rasati a zero: le foto su Instagram

Che il rapporto tra Arisa e i suoi capelli sia quantomeno particolare, già si sapeva: in passato la cantante si era mostrata prima con la testa rasata, quindi con una parrucca e viceversa, dando ogni volta messaggi diversi e per certi versi contrastanti. Una scelta del tutto legittima che ha ribadito anche in questi giorni.

Arisa si è di nuovo rasata i capelli a zero ed ha pubblicato una serie di foto in cui mostra il suo corpo giunonico non più circondato dalla massa di capelli. Sono stati molti a quanto pare a chiedersi il perchè del cambiamento, visto che lei stessa tramite alcune storie ha voluto parlare della cosa.

“Non ho ucciso nessuno, ragazzi” ha esordito Arisa. Poi la spiegazione: “Mi sono solo rasata i capelli, come faccio ogni estate, state tranquilli“. In una successiva storia, sembra però dubbiosa sul risultato: “Fino a ieri sembravo una femmina, oggi un maschiaccio“.

La persona in macchina con lei, però, ribadisce quello che pensano molti fan: “Sei bellissima!”.

Arisa dice addio ad Amici: il retroscena sulla vicenda

Estate movimentata quella di Arisa. Al momento la cantante si trova al mare, ma pochi giorni fa trovava spazio sui principali tabloid per via dell suo addio al talent show di Maria De Filippi. Arisa non sarà più l’insegnante di canto di Amici, una scelta che sarebbe stata dettata – secondo indiscrezioni – da motivi personali. Inizialmente si era pensato fosse dovuto alla volontà di partecipare al concomitante Pekin Express, poi questo nuovo risvolto che rivela inoltre come Rosalba Pippa avrebbe pure cercato di fare dietrofront.

Ormai, però, è troppo tardi. Lorella Cuccarini ha già ufficializzato che la De Filippi le ha chiesto di passare alla cattedra di canto. Al posto della ballerina e conduttrice, dovrebbe arrivare niente meno che Raimondo Todaro, che ha da poco rotto i ponti con Ballando con le Stelle.