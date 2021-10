Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis confessa: “Ho tradito”. Il racconto dell’opinionista del GF Vip

Gossip

Sonia Bruganelli, opinionista del GF Vip in corso e moglie di Paolo Bonolis, in un'intervista ha ammesso di aver tradito e l'episodio coinvolge anche il celebre marito conduttore

Sonia Bruganelli ha rilasciato alcune dichiarazioni che stanno facendo molto parlare di lei: l’opinionista del Grande Fratello Vip e moglie di Paolo Bonolis non ha nascosto alcuni tradimenti del suo passato. Un ricordo che si collega direttamente con gli inizi del rapporto assieme al celebre conduttore.

Sonia Bruganelli ammette: “Ho tradito quando ho conosciuto Paolo”

Questa edizione del GF Vip di Alfonso Signorini rischia di essere a suo modo storico: finora infatti le dinamiche più interessanti si sono svolte nello studio del reality, dove Sonia Bruganelli e Adriana Volpe stanno dando vita a pesanti battibecchi che coinvolgono anche Giancarlo Magalli.

Per questo l’attenzione ora è tutta sulla moglie di Paolo Bonolis, che in un’intervista a Chi ha fatto alcune rivelazioni particolarmente interessanti per i fan della coppia. Quando le sono stati chiesti dettagli sul suo rapporto con il conduttore di Ciao Darwin e numerosi altri programmi Mediaset, ha rivelato di aver tradito pur di stare con lui.

“Ho tradito, quando ho conosciuto Paolo ero fidanzata – ha detto la Bruganelli – Da piccola facevo così, prima mi fidanzavo con quello nuovo e poi lasciavo il vecchio“.

Un comportamento che si è scontrato però con la celebrità di cui già godeva il futuro marito e padre dei suoi tre figli: “Paolo era famoso e siamo finiti sui giornali prima che lo dicessi al mio fidanzato“.

Sonia Bruganelli sula malattia della figlia: “Un grande dolore”

Proprio parlando della sua famiglia, Sonia Bruganelli si è aperta anche sul difficile periodo vissuto a causa della malattia della figlia Silvia. La primogenita della coppia, alla nascita, ha patito una grave cardiopatia per la quale è stata operata.

Un giorno che ha cambiato completamente la vita della Bruganelli, ha dichiarato lei in una recente intervista, aggiungendo che “Non mi sentivo una mamma emotivamente all’altezza di quella situazione così difficile“. Ora, a Chi, ha detto che “La malattia di Silvia è stata un grande dolore“. Due fattori si sono rivelati però determinanti: “La forza e la gioia che mia figlia dimostra nell’affrontare quotidianamente la vita è la più grande soddisfazione“.

Sull’amore che la lega a Paolo Bonolis, invece, di recente ha speso parole dolcissime per il marito con cui è prossima a festeggiare i 20 anni di matrimonio: “Lo risposerei ma senza correre come abbiamo fatto.

Aspetterei perché ci siamo vissuti poco. Lui ha vissuto solamente le mie follie, le mie insicurezze. Da un lato avrei preferito che ci fossimo incontrati adesso, perché io sono cambiata tantissimo, lui anche, ma lui è cambiato verso di me” ha detto. Nello specifico, ha rivelato che “lui vorrebbe un po’ più di passione e romanticismo da parte mia, io lo sono stata sempre molto poco e adesso lo sono ancora di meno“.