Fino all’ultimo battito, anticipazioni del terzo appuntamento in onda su Rai 1 il 7 ottobre

Serie TV - Fiction

Giovedì 7 ottobre 2021 torna su Rai1 la nuova fiction che sta conquistando il pubblico del canale e diretta dalla nota regista Cinzia TH Torrini, già apprezzata per altri grandi successi televisivi come Elisa di Rivombrosa ed Un’altra vita. L’appuntamento fisso del giovedì di Rai1 con Fino all’ultimo battito si rinnova questa settimana con i prossimi due episodi che metteranno al centro dell’attenzione degli spettatori le condizioni di salute del piccolo Paolo che getteranno nello sconforto suo padre Diego Mancini, interpretato dall’attore Marco Bocci, e lo porterà a prendere delle decisioni alquanto discutibili pur di aiutare non gravare sulla sua salute.

Le anticipazioni della trama dei prossimi due episodi in onda su Rai1 giovedì 7 ottobre 2021.

Fino all’ultimo battito: la trama della puntata del 7 ottobre 2021

L’appuntamento del 7 ottobre 2021 con la fiction mostrerà al pubblico nuovamente due episodi che ci mostreranno come Diego sia ormai nelle grinfie del boss Cosimo Patruno. Il malavitoso ha infatti organizzato un piano per tenere tra le proprie grinfie il dottore che grazie al suo sporco aiuto si ritrova salvo dalle accuse che lo avevano colpito.

Il boss cercherà dunque di portare avanti il suo progetto in modo da sfruttare le abilità di Diego al servizio della sua salute ma le sue condizioni di salute peggioreranno e chiederà a Rosa di portare da se il dottore senza farsi vedere da nessuno. Diego arriva a visitare il boss e dopo avergli prescritto una trasfusione sarà impegnato a mettere in guardia Anna dalla sua collaborazione con Mino, nipote del boss che lo ricatta ma che sarà importante per donare il suo sangue a quello del nonno.

Durante la trasfusione il dottore farà di tutto per non essere scoperto dal nipote di Cosimo e chiederà l’aiuto di Bashir per non essere visto. Intanto il dottore dovrà vedersela con le condizioni del figlio Paolo che avrà una crisi da rigetto dopo il trapianto e mentre ci sarebbe bisogno del suo intervento, il padre sarà però irrintracciabile a causa del boss che ormai lo tieni in pugno e lo obbliga a curare lui prima di tutto e di tutti.

Fino all’ultimo battito: la terza puntata in onda su Rai1

Il terzo appuntamento con la nuova serie televisiva andrà in onda giovedì 7 ottobre 2021 a partire dalle ore 21:30 circa sempre su Rai1, quando rivedremo nuovamente i protagonisti della fiction Marco Bocci, Violante Placido e la grande Loretta Goggi.