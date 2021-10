Star in the Star: Ilary Blasi in onda con la quarta puntata dello show di Canale 5 a un passo dalla chiusura

Programmi TV

Il programma Star in the Star va in onda con il quarto appuntamento nonostante gli ascolti non lo stiano premiando come la rete vorrebbe. Il pubblico vedrà la semifinale del game show dove i Vip interpretano le stelle della musica italiana e mondiale.

Lo show di Canale 5 che non ha mai decollato del tutto nelle tre puntate andate in onda ben sotto le aspettative della rete ha addirittura intenzione di chiudere in anticipo la sua prima stagione televisiva. La quarta serata di oggi giovedì 7 ottobre 2021 sarà allora da considerarsi la semifinale dello show che si chiuderà in maniera definitiva la settimana prossima. Star in the Star torna dunque per la penultima volta sul canale con la conduzione di Ilary Blasi, aiutata sempre dalla criticata giuria che stenta a decollare formata da Andrea Pucci, Marcella Bella e Claudio Amendola. Quello che c’è da sapere sulla quarta puntata dello show.

Star in the Star: quando va in onda la semifinale

L’appuntamento con le ormai 6 maschere in gara nel programma Star in the Star, rimaste orfane di altri due Vip eliminati nella precedente puntata, sarà per giovedì 7 ottobre 2021 come sempre a partire dalle ore 21:30 circa.

Star in the Star: il quarto appuntamento con Ilary Blasi

Non è riuscita a scaldare il cuore dei telespettatori la nuova trasmissione di Canale 5 e dopo un avvio molto incerto, anche il terzo appuntamento di Star in the Star non è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico facendo segnare degli ascolti che non superano l’11% di share.

I telespettatori infatti hanno continuato a non dare fiducia al format trasformandosi, sui social, nei primi duri critici del programma. Ilary Blasi ci sta facendo l’abitudine alla valanga di giudizi negativi arrivati sui social ed ora deve anche fare i conti con le imposizioni dall’alto che l’hanno portata a tagliare il numero complessivo di puntate.

Quella che andrà in onda giovedì 7 ottobre 2021 sarà infatti la semifinale che metterà di fronte le maschere rimaste in gara e che ancora non sono state svelate: quelle di Mina, Michael Jackson, Pino Daniele, Claudio Baglioni, Loredana Bertè ed infine quella di Lady Gaga.

Chi saranno i prossimi Vip ad essere svelati dopo Zucchero, dietro il quale si nascondeva Adriano Pappalardo, Patty Pravo, interpretata da Gloria Guida, Madonna, dietro la quale si celava Daniela Martani, Paul McCartney portato in scena da Ron Moss ed infine Elton John sotto il quale c’era Massimo Di Cataldo.