Star in the Star annuncia i finalisti: le ultime 4 leggende della musica pronte a contendersi la vittoria

TV e Spettacolo

Star in the Star, costretto alla chiusura anticipata, andrà in onda giovedì 14 ottobre con la finalissima della prima edizione. Chi sono le 4 leggende della musica pronte a contendersi la vittoria

Star in the Star si appresta a chiudere la sua prima, sfortunata stagione con gli ultimi verdetti. A contendersi la vittoria, nella finale di giovedì 14 ottobre, sono i concorrenti che si nascondono dietro i panni di Loredana Bertè, Michael Jackson, Lady Gaga e Mina. In attesa di scoprire gli ultimi svelamenti, alcuni indizi hanno già fatto ipotizzare chi potrebbe nascondersi dietro queste ultime 4 leggende.

I finalisti di Star in the Star: chi si nasconde dietro le ultime 4 leggende?

Star in the Star è andato in onda giovedì sera con la semifinale di questa prima edizione, condotta da Ilary Blasi su Canale5. Nel corso di queste puntate abbiamo assistito alle esibizioni di numerose leggende della musica nazionale e internazionale, da Patty Pravo a Zucchero, da Paul McCartney a Madonna, da Pino Daniele a Claudio Baglioni. Tuttavia, a contendersi la vittoria nella finalissima di giovedì 14 ottobre, sono rimasti solo 4 concorrenti premiati sinora per aver impersonato altre 4 storiche voci della musica: Loredana Bertè, Michael Jackson, Lady Gaga e Mina.

Tra ipotesi e certezze, la giuria composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci ha snocciolato diversi nomi che potrebbero nascondersi dietro le 4 leggende rimaste in gioco.

Dietro Michael Jackson – come spesso hanno ipotizzato – potrebbe celarsi Alexia, mentre dietro Loredana Bertè potrebbe esserci Syria. Decisamente più enigmatiche le maschere di Lady Gaga e Mina. Per la popstar americana si è fatto il nome dell’ex cantante di Amici Deborah Iurato, ma le ultime esibizioni hanno lasciato più di un dubbio. Dietro Mina, invece, i giudici sono convinti che si nasconda un volto internazionale: sul web gli utenti hanno fatto il nome di Lola Ponce.

Star in the Star chiude anticipatamente: flop per Ilary Blasi

Sebbene il gran finale dovrà ancora svelare le ultime 4 misteriose leggende, la prima edizione di Star in the Star non ha di certo brillato in termini di ascolti ed interesse da parte del pubblico. Auditel e share registrati di puntata in puntata hanno fatto parlare di un vero e proprio flop, con il programma che non ha mai raggiunto i 2 milioni di telespettatori. E, inoltre, il format ha dovuto fare i conti anche con le pesanti critiche per la sua somiglianza con i programmi di Rai1 Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato.

Numerose grane cui Ilary Blasi ha dovuto far fronte, così come la stessa produzione che ha optato per una inevitabile chiusura anticipata. Quello di giovedì 14 ottobre sarà il quinto e ultimo appuntamento, nonostante la prima edizione sia stata pensata per contenere più puntate. Un progetto che ha l’amaro sapore del fallimento.