Italia – Belgio cambia il palinsesto Rai e Mediaset: dove vederla e le probabili formazioni

Gli Azzurri di Roberto Mancini cercano il riscatto dopo la sconfitta con la Spagna e scendono in campo per dare l'assalto al terzo posto della Nations League. Le probabili formazioni della partira e dove vederla in tv ed in streaming.

I nostri Azzurri tornano oggi in campo dopo la storica battuta d’arresto contro le Furie Rosse di Luis Enrique, per andare a caccia del terzo posto della Nations League 2021. La gara Italia – Belgio che vale il gradino più basso del podio andrà in scena questo pomeriggio a partire dalle ore 15:00 quando le due squadre si sfideranno in diretta dall’Allianz Stadium situato a Torino, che per l’occasione vanta il tutto esaurito del pubblico. I ragazzi del Commissario Tecnico Roberto Mancini cercheranno di riscattare l’ultima sconfitta che ha interrotto la striscia positiva più lunga della storia per una nazionale di calcio.

Dove vedere in televisione Italia – Belgio e le probabili formazioni della partita.

Italia – Belgio: dove vedere la gara che vale il gradino più basso del podio della Nations League

Questa pomeriggio a partire dalle ore 15:00 in diretta dall’Allianz Stadium di Torino va in scena la prima delle due finali della Nations League che vede impegnata l’Italia per andare a caccia del terzo posto della competizione. La nostra Nazionale andrà subito in cerca del riscatto dopo lo stop subito per mano della Spagna il 6 ottobre scorso, quando si è dovuta piegare dopo 37 risultati utili consecutivi alla squadra dell’allenatore Luis Enrique.

La finalina che metterà contro Italia e Belgio sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai1 a partire dalle ore 14:45 quando partirà il collegamento in vista del fischio d’inizio delle ore 15:00. La partita sarà disponibile per la visione in contemporanea anche in streaming su Raiplay.

Amici e Verissimo non andranno in onda e Mara Venier sarà ad orario ridotto per la giornata di oggi per fare posto alla partita.

Italia – Belgio: le probabili formazioni della partita

La gara Italia – Belgio in scena questo pomeriggio vale la la consolazione del terzo posto nella competizione della Nations League 2021 ed andrà in scena domenica 10 ottobre all’Allianz Stadium in Torino. Gli uomini di Roberto Mancini vanno in cerca del riscatto dopo la cocente battuta d’arresto subita ad opera delle Furie Rosse che non solo ci hanno negato la finale ma hanno anche interrotto la nostra striscia di risultati positivi.

Gli azzurri, che scenderanno in campo con un discreto turnover a causa del rosso inflitto a Leonardo Bonucci e qualche rotazione in attacco e centrocampo, dovranno avere la meglio di un Belgio ferito nell’orgoglio dalla sconfitta allultimo secondo contro i Campioni del Mondo della Francia e faranno a meno del loro bomber Lukaku, tornato a Londra per un affaticamento muscolare.

Ecco le probabili scelte degli allenatori per la gara Italia – Belgio:

ITALIA, 4-3-3: Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Pellegrini, Locatelli, Barella; Berardi, Raspadori, Chiesa.

BELGIO, 3-4-3: Mignolet; Boyata, Alderweireld, Vertonghen; Saelemaekers, Tielemans, Vanaken, Carrasco; De Bruyne, Trossard; Batshuayi.