Adriana Volpe e la sua nuova vita tra il Grande Fratello Vip e mamma single innamorata della sua Gisele

Gossip

Adriana Volpe è una donna nuova, non solo la separazione dal marito Roberto, anche cambiamenti anche dal punto di vista lavorativo, la conduttrice si racconta definendo questa fase della sua vita come frutto appunto di un grande stravolgimento.

Adriana Volpe oggi è opinionista al Grande Fratello Vip, un ruolo che lei sta prendendo molto seriamente nonostante i costanti attriti con Sonia Bruganelli.

Adriana Volpe parla dei cambiamenti della sua vita

In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, Adriana Volpe ha parlato di questa nuova fase della sua vita: “La mia vita è cambiata completamente da un anno all’altro, diciamo che sentimentalmente ho vissuto momenti migliori.

Da concorrente avevo una situazione familiare diciamo regolare, ora da opinionista sono una donna separata e single, ma ho speranza e voglia di tornare a essere serena“.

Il rapporto con il marito Roberto Parli

Proprio sul suo rapporto con il marito Roberto Parli, Adriana Volpe ha recentemente svelato alcuni punti chiave dietro la loro separazione. Sempre mantenendo comunque un grande riserbo, la conduttrice ha lasciato intendere che a far scattare la molla della separazione sarebbero state delle condotte di lui: “Ha avuto delle condotte gravi, ha problemi da risolvere, ma ritengo che la cosa migliore sia permettere a lui di risollevarsi e trovare un suo equilibrio.

È fondamentale tutelare Gisele: questo significa cercare di proteggerla anche da una sovraesposizione mediatica. È necessaria la discrezione, è tutto troppo delicato: seguo il mio cuore, tento di seguire il mio istinto materno, navigo a vista e cerco di arginare e proteggere la mia piccola” ha raccontato sempre Adriana Volpe in un’altra intervista rilasciata al settimanale Oggi.

Adriana Volpe ha aggiunto ancora che: “L’ho perdonato tante volte, ma nulla è cambiato. Chiedere la separazione è stato un gesto significativo per fargli capire che se andava avanti in quel modo mi avrebbe perso. Ho dovuto dare priorità a Gisele, concentrarmi su di lei”

“Oggi ho davanti una persona che non guarda al futuro come me, che è in grande difficoltà. Il mio cuore è ovattato, non riesco nemmeno a pensare cosa provo per lui. Provo rammarico per come sono andate le cose, ho paura, sono delusa. Forse la sensazione dominante è proprio la paura, e in quei momenti mi appoggio a chi mi vuole bene”.

Adriana Volpe opinionista al Grande Fratello Vip

La nuova avventura al Grande Fratello Vip in veste di opinionista ha entusiasmato molto Adriana Volpe, che ha detto di sentire molto il peso di questa responsabilità: “Fare l’opinionista non significa solo fare salotto ma seguire anche tutto quello che accade nella Casa del Grande Fratello” ha detto ancora Di Più. Volpe ha poi spiegato di tenere molto a dare consigli che applica a sé stessa: “Consiglio loro di lasciarsi andare alle emozioni, io sono sempre stata sincera nel bene o nel male“.