Fino all’ultimo battito, anticipazioni: cosa vedremo nel quarto appuntamento in onda su Rai 1 il 14 ottobre

Serie TV - Fiction

Giovedì 14 ottobre 2021 la nuova fiction di casa Rai dal titolo Fino all’ultimo battito, diretta dalla nota regista Cinzia TH Torrini, torna in televisione con il suo doppio episodio che compone il quarto appuntamento stagionale. L’appuntamento fisso del giovedì di Rai1 con Fino all’ultimo battito continuerà a fare compagnia al pubblico nella sua prossima puntata con gli sviluppi della trama che mette sempre più in crisi il dottor Diego Mancini, ormai notoriamente sotto scacco del boss mafioso Cosimo e che ora dovrà affrontare anche una violenta la crisi che mette a serio rischio il suo rapporto con la fidanzata Elena.

L’attore Marco Bocci sarà nuovamente al centro della fiction che sta riscuotendo un ottimo successo.

Fino all’ultimo battito: la trama della puntata del 14 ottobre 2021

L’appuntamento del14 ottobre 2021 con la fiction sarà composto nuovamente da due episodi con il primo che prenderà il titolo di Il mondo oscuro. Le anticipazioni della trama ci fanno sapere che vedremo il dottor Diego Mancini in balia di una violenta crisi con la sua futura sposa Elena a causa del bacio che si è scambiato con Rosa.

La compagna ha infatti visto tutto ed è pronta a mandare all’aria le tanto attese nozze. Nonostante Diego sappia di aver sbagliato non rivelerà la verita alla donna per non tirare anche lei nel vortice nel quale si è cacciato. Il problema è che nonostante il matrimonio sia ormai quasi saltato i due devono recarsi ad acquistare l’abito di Anna per il matrimonio.

Il secondo episodio di serata avrà il titolo di La trappola. Diego è ormai in balia degli eventi ma cerca di escogitare un piano con il fidato Bashir per possa portare all’arresto di Cosimo.

In ospedale intanto le cose non vanno meglio quando Mino si rende conto di essere finito nel mirino del boss mafioso dopo le sue intenzioni di voler aiutare Vanessa insieme ad Anna. Tra i due ci sarà un avvicinamento ma l’uomo sarà coinvolto in un agguato ordito da Cosimo. Quali saranno le sue condizioni?

Fino all’ultimo battito: la quarta puntata in onda su Rai1

Il quarto appuntamento con la fiction campione di ascolti del giovedì sera televisivo ci metterà di nuovamente di fronte alle vicissitudini dei personaggi interpretati dagli attori Marco Bocci, Violante Placido e la grande Loretta Goggi e ci mostrerà la continuazione della sue trame giovedì 14 ottobre a partire dalle ore 21:30 circa come sempre sul canale di Rai1.