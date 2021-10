Gossip

Fedez compie 32 anni e Chiara Ferragni gli dedica uno speciale post su Instagram per il compleanno. L’ennesima pagina romantica della coppia, non nuova a tenere effusioni social, fa impazzire i fan e contiene almeno due note importanti sulla loro storia d’amore. La prima è il motivo per cui lei si è innamorata di lui, la seconda, non proprio nuova ai follower dei Ferragnez, è il nomignolo con cui usano chiamarsi a vicenda nella vita quotidiana.

Fedez festeggia il compleanno: il messaggio d’amore di Chiara Ferragni

La dedica Instagram di Chiara Ferragni a Fedez per il suo 32° compleanno ha il sapore di una rinnovata promessa d’amore eterno.

Sui social, le parole della fashion blogger arrivano a imprimere il sigillo del romanticismo sull’occasione, cristallizzate in un messaggio che ha raccolto una valanga di like e che ha tutti i contorni di un regalo speciale.

“Buon compleanno alla mia altra metà pazza: il ragazzo che ha cambiato ogni prospettiva e mi ha fatto innamorare perdutamente. Il ragazzo che mi ha reso mamma e ha creato con me la famiglia più bella.

Il ragazzo che mi rende orgogliosa ogni giorno, che condivide i miei valori e mi fa ridere più di chiunque altro. Ti sceglierei un altro milione di volte, ti amo raviolito. Buon compleanno amore mio“.

Post di Chiara Ferragni su Instagram

Ferragnez al primo Halloween con la piccola Vittoria, e Leone si diverte tra le zucche

Tra i bellissimi ritratti di famiglia pubblicati da Chiara Ferragni e Fedez, spuntano i magici scatti a tema Halloween: è il primo con la loro secondogenita Vittoria, e le foto appena apparse sui rispettivi Instagram dei Ferragnez sono un vero inno alla dolcezza e alla gioia.

Con loro Leone, primo figlio della coppia, che si diverte tra le zucche pronto a qualche nuova avventura con il sorriso e la purezza che solo i bimbi sanno regalare al mondo.