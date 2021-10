Manuel Bortuzzo rischia il ritiro anticipato dal GF Vip: preoccupazione per le sue condizioni di salute

Grande Fratello

Manuel Bortuzzo potrebbe essere costretto ad abbandonare il Grande Fratello Vip. Le sue condizioni di salute non sono ottimali e il ragazzo non avrebbe così via d'uscita, se non il ritiro anticipato

Manuel Bortuzzo questa sera potrebbe lasciare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip. Il giovane nuotatore sta facendo i conti con alcuni problemi di salute, legati ad un’infezione presentatasi per ben tre volte nel giro di un mese. Il concorrente avrebbe deciso di sottoporsi ad alcune visite mediche per capirne di più: intanto, per lui, circolano le voci legate ad un probabile ritiro anticipato.

Manuel Bortuzzo preoccupato per la sua salute: ipotesi ritiro anticipato

Da inizio ottobre, infatti, il giovane nuotatore protagonista del reality ha accusato dolori per un’infezione, una cistite in particolare. Il ragazzo ha ammesso di aver dovuto più volte fare i conti con questo guaio fisico, ma si dice preoccupato per le tempistiche con cui si sta presentando nell’ultimo periodo.

“È un problema che persiste e non è normale che sia sempre uguale” ha spiegato Bortuzzo confidandosi con alcuni coinquilini. E a seguire aggiunge: “Non è normale che sia successo tre volte in un mese, quando prima mi succedeva una volta ogni sei“.

Manuel spiega come l’ultima volta che ha avvertito un dolore così lancinante abbia dovuto sottoporsi ad un’operazione.

Manuel Bortuzzo e l’addio al reality: il ritiro già questa sera?

I problemi di salute di Manuel Bortuzzo lo avrebbero così portato a prendere una decisione: sottoporsi a nuovi controlli medici, al fine di verificare se sia necessario un nuovo intervento o se tale ipotesi possa essere esclusa. La sua avventura al Grande Fratello Vip potrebbe così avere le ore contate. Al momento nulla è ancora certo, ma è lecito aspettarsi che le sue condizioni fisiche lo possano portare – momentaneamente o definitivamente – lontano dalle mura di Cinecittà.

Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera Alfonso Signorini potrebbe affrontare la questione e, stasera stessa, Manuel Bortuzzo potrebbe prendere la decisione definitiva. Di lui si è parlato spesso, nel corso del reality, soprattutto per il chiacchierato legame costruito con Lulù Selassié. La loro relazione sarebbe ormai ai titoli di coda dopo i tanti chiarimenti finiti a vuoto, ma tra i due resta comunque un feeling evidente e che ha appassionato numerosi telespettatori.