Riscossione cartelle esattoriali, nel decreto fiscale una possibile proroga delle scadenze. Le ipotesi

Dopo lo sblocco del fisco e della riscossione delle cartelle, congelate dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, il Governo sarebbe al lavoro per agevolare tutti quei cittadini e quelle imprese in difficoltà con i pagamenti. Quali sarebbero le ipotesi al vaglio per affrontare la questione.

Ripartenza del fisco, le proposte delle Commissioni e del Governo

Si era previsto uno sblocco di circa 20.000.000 cartelle a partire dal 1° settembre, unito alla ripartenza dei pignoramenti.

Le problematiche emerse sono state affrontate nel corso del question time di mercoledì 13 ottobre, nella Commissione Finanze della Camera. In questa occasione, il sottosegretario al ministero dell’Economia Federico Freni avrebbe spiegato che “È in corso di valutazione da parte del Governo l’inserimento in uno dei prossimi provvedimenti normativi di un pacchetto di norme”, che sarebbe dedicato alla riscossione e che potrebbe far parte del Decreto fiscale inserito nella manovra di bilancio. Questo pacchetto potrebbe essere presentato al Consiglio dei Ministri venerdì 15 ottobre.

Riscossione e cartelle, come intenderebbe muoversi il Governo

Tra le soluzioni proposte per affrontare la questione, dal question time sarebbero emerse 3 aree di intervento:

Spostare in avanti il termine di pagamento delle cartelle notificate dal 1° settembre ;

delle cartelle ; Rimodulare i termini di pagamento della rottamazione ter , così come quelli relativi al saldo e stralcio ;

, così come quelli relativi al ; Estendere il numero di alcune rate, in particolare di quelle che, se non pagate, determinano la decadenza dei provvedimenti di rateizzazione in corso prima della sospensione dovuta alla pandemia.

Riscossione, le proposte di Camera e Senato per il Governo

Le Commissioni Finanza della Camera e del Senato avrebbero inoltre presentato al Governo ulteriori richieste nell’ambito della riscossione:

Allungare i termini per il pagamento delle rate dovute per la definizione agevolata dei carichi ;

; Concedere una sospensione pari a 18 mesi, dunque corrispondente a quella in favore degli altri debitori di Agenzia delle Entrate-Riscossione.