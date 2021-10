Valeria Fabrizi: esordi, carriera e vita privata della nota attrice, che parteciperà a Ballando con le stelle

Chi è

Valeria Fabrizi divertito il pubblico a casa vestendo i panni dell’esuberante Suor Costanza in Che Dio ci aiuti ed è diventata famosa recitando in molti fotoromanzi, grazie al suo talento e alla sua versatilità.

Valeria Fabrizi ha saputo incantare gli spettatori di cinema e di teatro, facendo dell’amore per la recitazione, la chiave del suo successo. Anche la sua vita privata è un susseguirsi di importanti e significativi eventi, che l’hanno particolarmente segnata e allo stesso tempo l’hanno resa la donna forte e coraggiosa che è tuttora.

Valeria Fabrizi: tra dolori e rinascite, l’infanzia difficile e gli esordi di

Valeria Fabrizi nasce a Verona il 20 ottobre del 1936, orfana di padre.

Quest’ultimo, noto dentista, venne catturato dai tedeschi negli anni della guerra e condotto all’interno dei lager: da quel momento, di lui, la famiglia non ha più avuto notizie. Sarà la madre a spingerla verso la carriera da attrice, stimolandola a seguire il suo sogno più grande. I fotoromanzi saranno il trampolino di lancio per Valeria Fabrizi, insieme alla partecipazione nel film Ridere!

Ridere! Ridere!, diretto da Edoardo Anton nel 1954. Le ultime apparizioni dell’attrice, prima del temporaneo ritiro dalle scene, avranno luogo in 2 serie tv: Linda e il brigadiere 2 e Sei forte, maestro. Nel 2011, su Rai1, la Fabrizi tornerà in splendida forma recitando nei panni di Suora Costanza in Che Dio ci aiuti.

Gli amori e le battaglie di Valeria Fabrizi

La notizia di un presunto flirt con Walter Chiari infiammò per anni l’opinione pubblica: sarà la stessa Fabrizi a smentire queste voci e ad affermare che tra lei e il noto attore c’è stata solamente una solida e sincera amicizia.

L’attrice convolerà a nozze con il cantante Tata Giacobetti nel 1964. Da questa unione nascerà Giorgia, che attualmente è a capo della Giorgia Giacobetti Comunicazione, azienda leader nel settore dell’organizzazione di eventi.

Nel 1988 Tata Giacobetti viene a mancare, stroncato da un infarto miocardico, lasciando moglie e figlia all’improvviso. Un’ulteriore battaglia si presenterà nella vita di Valeria Fabrizi quando, nel 2019 scopre di avere un brutto male, che ha però combattuto e superato con la sua tenacia e il suo spirito da guerriera.

Valeria Fabrizi oggi: ballerina a Ballando con le Stelle

Valeria Fabrizi, la poliedrica artista, che oggi ha 84 anni, prenderà presto parte al programma Ballando con le Stelle in veste di ballerina e concorrente.

Il programma, condotto dalla presentatrice Milly Carlucci, mette in competizione 13 coppie di ballerini che si sfidano a colpi di passi di danza. La Fabrizi avrà come compagno il danzatore e insegnante di latino americano, Giordano Filippo.