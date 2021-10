Che tempo che fa, anticipazioni: gli ospiti di domenica 17 ottobre, Fabio Fazio intervista Tarantino

Programmi TV

Dopo il ritorno in grande stile di qualche settimana fa, Fabio Fazio e la sua Che tempo che fa continuano ad andare in onda con il loro terzo appuntamento. Il programma torna con una nuova puntata dove a farla da padrone saranno le interessanti interviste che il conduttore affronterà come al solito sapientemente e che lo metteranno di fronte ad un ampio parterre di ospiti. Nell’appuntamento di domenica 17 ottobre 2021 Fabio Fazio avrà l’onore d intervistare il premio Oscar Quentin Tarantino e tanti altri ospiti. Tutto quello che c’è da sapere e tutti gli ospiti della terza puntata di Che tempo che fa in onda il 17 ottobre 2021 su Rai3.

Che tempo che fa in onda su Rai3: la terza puntata

Rai3 continua a mandare in onda uno dei suoi programmi di punta che vede impegnato alla conduzione l’apprezzato Fabio Fazio. Il conduttore sarà al timone di una nuova puntata di Che tempo che fa per la terza volta in stagione 2021/2022 in occasione di domenica 17 ottobre 2021 a partire come sempre dalle ore 20:00.

Il programma potrà contare nuovamente sulle presenze fisse in studio della simpatica Luciana Littizzetto, della conduttrice Filippa Lagerbàck senza dimenticare ovviamente Gigi Marzullo, l’attore Nino Frassica e Orietta Berti a fare da contorno alle chiacchere del tavolo finale ed alle interviste del conduttore.

Che tempo che fa: tutti gli ospiti della terza puntata

In occasione della terza puntata in onda il 17 ottobre 2021 la trasmissione avrà l’onore di ospitare uno dei registi più importanti della scena mondiale degli ultimi 30 anni. Il presentatore Fabio Fazio condurrà una intervista esclusiva a Quentin Tarantino, dove il 2 volte premio Oscar racconterà la sua carriera ricca e costellata di successi planetari e tanti riconoscimenti.

Ancora una volta saranno presenti in studio i cari amici della trasmissione Roberto Saviano ed il professore Roberto Burioni mentre ad esibirsi per la quota musicale di puntata ci saranno Noemi e Carl Brave che faranno ascoltare al pubblico la loro hit estiva Makumba. Ed ancora una sentita intervista dopo gli ultimi avvenimenti al segretario generale della CIGL Maurizio Landini. Saranno inoltre presenti in studio anche Silvio Orlando e Toni Servillo, Nello Scavo, Lillo, Massimo Giannini e Michele Serra.

Infine non mancherà il consueto e divertente tavolo finale durante il quale ci si divertirà con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Lello Arena, Tullio Solenghi e Massimo Lopez.