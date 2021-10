Domenica in, le anticipazioni della puntata del 17 ottobre: gli ospiti di Mara Venier su Rai1

Programmi TV

La domenica pomeriggio di Rai1 è da passare in compagnia di Mara Venier e della sua Domenica In. La quinta puntata dello show torna nella sua consueta durata dopo che la scorsa settimana ha dovuto modificare le sue abitudini per lasciare spazio ad una partita della Nazionale di Calcio. L’appuntamento è fissato in calendario a partire dalle ore 14:00 di domenica 17 ottobre 2021 ovviamente sul primo canale del telecomando con la storica conduttrice pronta a riprendere il filo del discorso interrotto lo scorso appuntamento. Scopri le anticipazioni e gli ospiti della puntata di domenica 17 ottobre 2021 che segnerà anche il debutto del nuovo gioco che coinvolge i telespettatori.

Domenica In: le anticipazioni della puntata di domenica 17 ottobre 2021

La puntata di domenica 17 ottobre 2021 avrà ovviamente inizio alle ore 14:00 su Rai 1 con la conduttrice Mara Venier a fare da padrona di casa in diretta come al solito dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ in Roma.

Il quinto appuntamento con la trasmissione vedrà coinvolti tanti ospiti e sarà anche l’occasione per vedere il debutto del nuovo gioco dal titolo Pronto, chi canta?

, un particolare quiz che coinvolgerà da vicino i telespettatori della trasmissione che diventeranno i protagonisti per piccolo ma significativo spazio, oltre ad un punto sui due fortunati show di casa Rai1 Tale e quale Show e Ballando con le Stelle.

Gli ospiti di Mara Vienier nella puntata di domenica 17 ottobre 2021

A fare compagnia a Mara Venier ci saranno come di consueto tanti apprezzati ospiti, pronti a raccontarsi ed a divertirsi con le interviste guidate dalla conduttrice. Sarà presente in studio il cantante napoletano Nino d’Angelo per aprirsi alla zia Mara e cantare il suo nuovo singolo da poco arrivato su tutte le piattaforme digitale.

Spazio anche ai protagonisti di Ballando con le Stelle e Tale e quale Show che presteranno i loro protagonisti a Domenica In per il racconto delle loro esperienze come ballerini ed imitatori. In studio ci sarà infatti Al Bano a stretto contatto con Guillermo Mariotto ed Alessandra Mussolini che giudicheranno e commenteranno di nuovo la sua performance. Pierpaolo Pretelli si racconterà nella sua nuova esperienza come cantante. Spazio anche alla brava attrice Miriam Leone che sarà ospite di Mara Venier per parlarci del suo ultimo film.

Infine spazio anche all’attualità con la presenza in studio di Emma Marazzo e Alberto Orlandi, per il ricordo ed il racconto della dolorosa vicenda legata alla morte sul lavoro di Luana D’Orazio, rispettivamente figlia e fidanzata.