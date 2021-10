Samy Youssef: lo sfogo sui social contro le opinioniste del GF Vip dopo l’uscita dalla casa di Cinecittà

Gossip

A poco più di una settimana dall’eliminazione dal Grande Fratello Vip, non si placa la rabbia di Samy Youssef. In una serie di Instagram stories, il modello si è scagliato contro le opinioniste del reality che, secondo lui, lo avrebbero sempre penalizzato.

Samy Youssef al Grande Fratello Vip

Samy Youssef è il giovane modello egiziano eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip nel corso dell’ottava puntata. Il suo percorso all’interno del reality non è stato lungo ma è comunque balzato agli onori delle cronache per la storia di rinascita che lo accompagna.

Fuggito dall’Egitto a soli 15 anni, Samy ha dovuto affrontare il terribile viaggio della speranza nel Mediterraneo. Una volta raggiunta l’Italia, lavora come cameriere e aiuto cuoco in un ristorante dove viene dotato da una modella. Questa persona lo introduce nel mondo della moda, spingendolo tenere un provino presso l’agenzia con cui collaborava. Inizia così la favola di un ragazzo che, dalla povertà del suo paese natale, raggiunge le passerelle dei brand più celebri della moda.

L’apice arriva con la firma di un contratto in esclusiva per Moschino, valido 3 anni.

Nel 2019 partecipa anche a Temptation Island, esordendo davanti alle telecamere di Mediaset. Nella casa del Grande Fratello Vip non riesce ad emergere del tutto. Sarà protagonista di una sfuriata di Alfonso Signorini ma nulla più. Alla sua prima volta nel diabolico meccanismo del televoto, Samy Youssef ha dovuto lasciare la casa del GF Vip, mentre a salvarsi sono stati Amedeo Goria e Nicola Pisu.

Lo sfogo sui social contro le opinioniste

Tornato alla vita di tutti i giorni e ripresi in mano i social, le domande dei fan rispetto all’esperienza gieffina non sono tardate ad arrivare.

La risposta più tagliente è quella che segue la domanda di un utente: “Cosa pensi di Bruganelli e Volpe?”

Le parole di Samy Youssef sono: “Quando sono stato eliminato erano molto dispiaciute, peccato che, durante la mia permanenza nella casa, non abbiano mai speso una parola nei miei confronti o tanto meno datami l’immunità. Anzi, hanno reso immune la persona che mi aveva offeso, quella stessa sera.”

Il riferimento è all’accesa discussione avuta con Soleil Sorge che, rivolgendosi a lui e ad Ainett Stephens, aveva detto: “Smettetela di urlare come delle scimmie.” Adriana Volpe, Sonia Bruganelli e lo stesso Signorini avevano ridimensionato l’accaduto mentre per il modello e l’ex gatta nera si trattava di una frase razzista.

Parole dure per l’ex coinquilina Soleil Sorge

Il rancore di Samy non si placa e, rispondendo alla domanda “Come ti sei sentito quando sei stato eliminato?” si lascia andare ad altre parole molto dure. “Sono stato molto sorpreso, considerando che ero l’unico a non aver preparato le valigie, però ho capito che nella vita non bisogna dare nulla per scontato” scrive dal proprio profilo Instagram.

E prosegue: “Facevo affidamento sui voti dei miei fan, senza considerare i voti organizzati dai fan altrui…” Il riferimento, ancora una volta, è a Soleil Sorge e ai voti dei suoi fan e follower.

Questi sarebbero arrivati nel corso del televoto proprio per eliminare Samy, coinquilino scomodo e ‘antagonista’ della bionda influencer classe ‘94.