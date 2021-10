Lutto per Raimondo Todaro: il commovente messaggio d’addio del ballerino alla piccola Chiara

TV e Spettacolo

Raimondo Todaro è stato colpito da un lutto in queste ore. Chiara, la bambina conosciuta durante un progetto benefico, non ce l’ha fatta e ha perso la sua battaglia contro un brutto male. Il ballerino e coreografo ha condiviso un commovente messaggio in suo ricordo, dedicandole parole di grande affetto.

Raimondo Todaro colpito da un grave lutto: è morta la piccola Chiara

Sul profilo Instagram di Raimondo Todaro è apparso un post dai toni molto tristi. L’ex ballerino di Ballando con le stelle ha condiviso uno scatto e un breve video in cui appare in compagnia di una bambina, che danza con lui in una stanza d’ospedale.

Dalla didascalia scritta da Raimondo si scopre che la sua speciale compagna di ballo si chiama Chiara. “Ciao Chiara” la saluta infatti lui, iniziando il suo doloroso messaggio d’addio. “Quando ho accettato il progetto del Comitato Verga l’ho fatto col cuore ma avevo una paura, una grande paura, quella di non rivedere più alcuni di voi” aggiunge poi Todaro, riferendosi all’iniziativa che gli ha permesso di conoscere la bambina. “Sappi che quel giorno è stato molto più speciale per me che per te” scrive ancora rivolgendosi proprio a lei.

“Ti porterò sempre nel cuore. R.I.P.” conclude infine promettendole di non dimenticarla.

Il Comitato Maria Letizia Verga, citato da Raimondo Todaro, è un’associazione no-profit creata da genitori e medici impegnati nella lotta alla leucemia. Proprio grazie a quest’associazione il ballerino aveva avuto modo di conoscere la piccola Chiara. È quindi probabile che la bambina fosse affetta proprio da questa malattia.

Raimondo Todaro e il ballo con Chiara nella stanza dell’ospedale

Nelle immagini, Raimondo indossa camice verde e doppia mascherina sul volto.

Al corpicino della bambina sono attaccati numerosi fili e tubi, ma lei si muove felice a fianco del suo letto d’ospedale, ballando mano nella mano con il nuovo coach di Amici. Il post di Todaro ha colpito l’attenzione dei suoi fan e colleghi. Molti ballerini hanno commentato la notizia della morte di Chiara con cuori e emoji in lacrime, unendosi a lui nel ricordarla. Fra le reazioni commosse c’è anche quella di Francesca Tocca, da poco tornata insieme al ballerino.