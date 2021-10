Chiedimi se sono felice: il film cult di Aldo, Giovanni e Giacomo di nuovo in televisione su Italia1

TV e Spettacolo

Torna in televisione il film cult del trio comico che racconta con la loro chiave ironica una grande amicizia messa a dura prova per l'amore per una donna.

Italia1 riporta sul piccolo schermo il trio delle meraviglie formato da Aldo, Giovanni e Giacomo nella prima serata di giovedì 21 ottobre 2021. Il pubblico avrà l’occasione di rivedere Chiedimi se sono felice, pellicola campione d’incassi a cavallo tra il 2000 ed il 2001, che rappresenta il maggior successo commerciale del trio. I comici si trovano qui a raccontare la crisi di un gruppo di amici con la passione per il teatro attraverso varie tappe temporali che li porterà a ripercorrere le tappe del loro allontanamento avvenuto per colpa di una donna. La trama ed il cast di Chiedimi se sono felice.

Chiedimi se sono felice: il cast e le curiosità della pellicola

Chiedimi se sono felice è una commedia del 2000 diretto dallo stesso trio comico e da Massimo Venier, che qui si trova per la terza volta a collaborare con loro chiudendo la storica e famosa trilogia composta da Tre uomini e una gamba e Così è la vita.

Quando il film uscì nelle sale cinematografiche nel periodo natalizio del 2000 fece segnare un vero e proprio boom di incassi che rappresenta tutt’oggi per il trio il loro più grande successo commerciale di sempre, piazzandosi davanti a Così è la vita e La leggenda di Al, John e Jack.

Parte di questo grande successo è rappresentato anche dalla nuova collaborazione con Samuele Bersani che ne firma l’intensa colonna sonora.

I protagonisti del film sono interpretati ovviamente da Aldo, Giovanni e Giacomo nei ruoli di loro stessi mentre figurano Marina Massironi, che interpreta la pietra della discordia, ed ancora Silvana Fallisi, Paola Cortellesi, Daniela Cristofori, Augusto Zucchi, Giuseppe Battiston ed Antonio Catania.

Chiedimi se sono felice: la trama del film

Il film si sviluppa su due piani narrativi temporali differenti del 1997 e del 2000. Il trio di amici si è infatti sciolto e solo un evento nefasto, che non tarda ad arrivare, può rimettere insieme chi non si parla da tempo: Aldo si trova in fin di vita.

Giacomo va così a trovare Giovanni nel tentativo di convincerlo a mettere da parte i rancori e recarsi a trovare con lui Aldo nella profonda Sicilia. Giovanni inizialmente non ne vuole sapere ma si convince a partire dopo l’insistenza del secondo che però non gli dice che insieme a loro ci sarà anche chi ha provocato quel bel casino: la mela della discordia Marina.

Così parte il racconto intrecciata tra presente e passato di tre amici accomunati dalla passione per il teatro che sono sono mai riusciti a portare in scena il loro spettacolo per via di quello che è successo.

