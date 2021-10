Fino all’ultimo battito anticipazioni: quello che succederà nel quinto appuntamento in onda su Rai1

Serie TV - Fiction

Giovedì 21 ottobre 2021 tornano su Rai1 le vicende di Fino all’ultimo battito, la nuova fiction della Rai diretta dalla regista Cinzia TH Torrini, già nota al grande publico per i suoi altri grandi successi televisivi come Elisa di Rivombrosa ed Un’altra vita. L’appuntamento fisso dei giovedì autunnali di Rai1 continuerà a fare compagnia al pubblico con gli sviluppi di trama che metteranno al centro dell’attenzione le azioni poco ortodosse di Diego Mancini, interpretato dall’attore Marco Bocci, che per tenere a bada il boss Cosimo Patruno dovrà mettere da parte la sua etica professionale. Le anticipazioni della trama dei prossimi due episodi in onda su Rai1 giovedì 21 ottobre 2021.

Fino all’ultimo battito: la trama della puntata del 21 ottobre 2021

L’appuntamento del 14 ottobre 2021 con la fiction sarà composto ovviamente da due episodi che ci mostreranno come Diego sia non solo nelle mani del boss Cosimo ma di come sia costretto ad andare contro il suo stesso ospedale per favorire i suoi comodi.

Il primo episodio di serata avrà titolo Codice Rosso e Diego vivrà una vera e propria emergenza.

Mentre Elena lo aspetta all’altare viene infatti prelevato dagli uomini di Cosimo dopo che hanno scoperto il suo voltafaccia. Il boss lo picchia selvaggiamente ma improvvisamente viene colto da un malore che lo stesso Diego deve fermare in nome della sua etica. Così i due stringono un patto, il dottore allestirà la sala operatoria da lui e lo salverà una volta per tutte e poi il dottore sarà libero per sempre, a dire del boss.

Il secondo episodio di serata dal titolo Il morso del serprente Diego porterà a buon fine l’operazione di Vanessa anche se il dottore non saprà come gestire la sua graditudine.

Intanto il cardiochirurgo è messo alle strette dalle pretese del boss Cosimo che vorrà fargli rubare un costoso macchinario per metterlo nella sala operatoria da allestire per la sua operazione. Quando Diego penserà di averla fatta franca ci sarà però Rocco a mettergli gli inquirenti alle calcagna.

Fino all’ultimo battito: quando va in onda la quinta puntata

Il quinto appuntamento con la nuova serie televisiva andrà in onda giovedì 21 ottobre 2021 a partire dalle ore 21:30 circa sempre su Rai1, quando rivedremo nuovamente i protagonisti della fiction interpretati da Marco Bocci, Violante Placido e la grande Loretta Goggi.