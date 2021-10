Possibile svolta all’orizzonte nel giallo di Gabby Petito, blogger americana scomparsa e trovata senza vita, strangolata, nel Wyoming. Le tracce della 22enne, famosissima sui social, si erano perse alla fine di agosto durante una vacanza con il fidanzato, Brian Laudrie, e il suo corpo è stato rinvenuto il 19 settembre scorso. Poche ore fa la notizia del ritrovamento di presunti resti umani in vicino al luogo in cui gli inquirenti avrebbero scoperto alcuni effetti personali del ragazzo, al momento ricercato.

I presunti resti umani sarebbero stati rinvenuti in Florida, nell’area di Tampa, in un’area poco distante dal punto in cui erano stati trovati alcuni effetti personali appartenenti a Brian Laundrie, il fidanzato di Gabby Petito, la famosa blogger trovata strangolata in Wyoming.

A renderlo noto, attraverso un tweet pubblicato poche ore fa, è stato l’FBI.

Al momento non sarebbe emerso alcun dettaglio sul ritrovamento e sarebbero in corso gli esami per verificare l’identità del cadavere.

Tra gli oggetti, repertati dalle autorità alla Carlton Reserve (Florida) e attribuiti al giovane che risulta ancora ricercato, ci sarebbero uno zainetto e un’agenda. Secondo quanto dichiarato dagli investigatori, si tratterebbe di materiale “di interesse per le ricerche del giovane” e per l’intera inchiesta sulla morte di Gabby Petito.

UPDATE: Items of interest were located at the Carlton Reserve this morning in connection with the search for Brian Laundrie. An #FBI Evidence Response team is processing the scene. The reserve is closed to the public and no further details are available at this time. @FBIDenver pic.twitter.com/itOYRpY6fp

— FBI Tampa (@FBITampa) October 20, 2021