Paola Perego, il messaggio a Lorella Boccia e Niccolò Presta per la nascita della piccola Luce Althea

Gossip

Fiocco rosa per Lorella Boccia e Niccolò Presta: la moglie di Lucio Presta, Paola Perego, ha condiviso un messaggio per festeggiare la nascita di Luce Althea

È nata la figlia di Niccolò Presta e Lorella Boccia: la notizia è stata accolta anche dalla “matrigna” Paola Perego, moglie dell’agente dello spettacolo e padre del neo-papà, Lucio Presta. Tra la conduttrice e Niccolò non sembra scorrere buon sangue, ma per questa volta i presunti dissapori sono stati messi da parte.

Paola Perego, la storia Instagram per la “nipotina” Luce Althea

Fiocco rosa in una delle famiglie dello spettacolo italiano più famose: ieri, 20 ottobre, Lorella Boccia e il compagno Niccolò Presta hanno dato il benvenuto alla figlia Luce Althea.

La bimba entra così a far parte di una famiglia “guidata” dall’agente Lucio Presta, sposato dal 2011 con la conduttrice Paola Perego. Proprio lei, tramite il suo profilo social, ha voluto festeggiare questo lieto giorno per il marito e suo figlio.

“Un’altra grande gioia della vita. Benvenuta Luce Althea” ha scritto la Perego. Poche parole tuttavia non scontate, visto che tra lei e Niccolò Presta sono spesso emerse storie di un rapporto tutt’altro che idilliaco. Qualche anno fa, il figlio di Lucio aveva dichiarato che i due si limitavano a “Buongiorno e buonasera quando siamo di buon umore“.

Ha fatto anche rumore il fatto che Paola Perego non sia stata presente al matrimonio tra Niccolò e Lorella Boccia.

Paola Perego di nuovo nonna: Luce Althea è la seconda nipote (il terzo in arrivo)

Sfrondando un po’ termini come “matrigna” e via dicendo, si può dire che l’arrivo di Luce Althea ha reso Paola Perego di nuovo nonna. La conduttrice stravede per il figlio di Giulia Carnevale e Filippo Giovannelli, Pietro, grande protagonista di molti post Instagram della Perego. Ad agosto è arrivata la notizia che la stessa figlia – avuta dal matrimonio con il calciatore Andrea Carnevale – è di nuovo incinta: Paola Perego si sta preparando quindi a diventare nonna per una terza volta, se si conta la piccola Luce Althea come nipote acquisita di questa famiglia allargata.

Oltre alla storia Instagram, Paola Perego ha lasciato un cuore anche nel post con cui Lorella Boccia e Niccolò Presta hanno annunciato al mondo l’arrivo di Luce Althea. Chissà che questa nuova vita non avvicini il figlio del marito e la conduttrice: forse la Perego potrà dare qualche consiglio al neo-nonno Lucio.