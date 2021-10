Wanda Nara perdona Mauro Icardi con una dedica social e insulta la presunta “amante” con parole durissime

Gossip

Negli ultimi giorni, Mauro Icardi e Wanda Nara hanno tenuto alta l’attenzione degli esperti di gossip. Le voci sul presunto tradimento e sulla conseguente crisi di coppia hanno destato grande preoccupazione nei fan, che si sono domandati cosa fosse davvero successo fra di loro. Ora però una nuova immagine condivisa dalla procuratrice sul suo profilo Instagram sembra porre un punto alla questione. Il suo commento lapidario pare infatti molto chiaro.

Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo insieme: “Della mia famiglia me ne occupo io”

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, Wanda Nara ha deciso di intervenire pubblicamente sulla questione della sua presunta crisi di coppia con il marito Mauro Icardi.

La procuratrice e showgirl argentina ha condiviso fra le sue storie di Instagram una raccolta di scatti che la ritraggono al fianco del calciatore, accompagnandole con parole molto forti. “Della mia famiglia me ne occupo io. Delle put**ne se ne occuperà la vita” ha infatti scritto duramente Wanda. La moglie di Mauro Icardi ha quindi specificato che le immagini scelte sono “foto degli ultimi 3 mesi, che furono pubblicate”.

Stando a quanto accaduto negli ultimi giorni, il gesto di Wanda potrebbe essere inteso come il segno del perdono nei confronti del padre delle sue bambine. Gli scatti scelti per la storia social ritraggono la coppia in momenti di complicità vissuti ai piedi della Tour Eiffel, di fronte al Musée del Louvre, in barca, da soli e in compagnia di amici. La scelta di Nara di condividere queste immagini suona come una chiara risposta alle molte indiscrezioni sul loro conto e sembra voltare capitolo dopo la bufera dell’ultimo periodo.

Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo insieme

Mauro Icardi e Wanda Nara: il presunto tradimento e la crisi di coppia

La “bomba” sulla coppia formata da Mauro Icardi e Wanda Nara è scoppiata lo scorso 17 dicembre, quando la procuratrice ha condiviso su Instagram una storia relativa al presunto tradimento del marito.

“Hai rovinato un’altra famiglia per essere zorra!“ ha scritto infatti furiosa Wanda, accendendo in pochi istanti il gossip sul suo matrimonio. A questa prima notizia si è presto aggiunta l’indiscrezione secondo la quale Icardi avrebbe tradito la moglie con Eugenia Suarez, attrice e modella 29enne.

Il calciatore avrebbe cercato di correre subito ai ripari, dedicandole post sui social e volando da lei, nel frattempo venuta a Milano da Parigi in compagnia delle loro bambine.

In seguito però, Wanda ha condiviso a sua volta una fotografia, mostrando la mano libera dall’anello e commentando “mi piace di più la mia mano senza l’anello”. Voci sulla loro storia sono giunte anche dalla tv argentina, secondo la quale la procuratrice avrebbe assunto un detective per pedinare il marito, arrivando a scoprire i messaggi nella chat fra Icardi e la presunta “amante” Eugenia. Ora però, la nuova dedica di Wanda a Mauro sembra non lasciare più dubbi sul loro conto.

La crisi di coppia sembrerebbe ormai superata.