Jo Squillo infuriata con Raffaella Fico e Ainett Stephens al GF Vip6: “Me l’avete mai detto in faccia?

Uomini e Donne

In casa c'è stato un nuovo scontro tra Jo Squillo, Raffaella Fico e Ainett Stephens. Jo Squillo ha messo le cose in chiaro con le due concorrenti, convinta che sparlino.

Gli animi si riscaldano sempre di più nella casa del Grande Fratello Vip6. Soprattutto le donne animano le dinamiche della casa con varie polemiche e chiarimenti. Dopo la lite storica tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, che ha visto coinvolto anche Gianmaria Antinolfi. L’influencer ha recentemente avuto da ridire anche con la principessa Lulù Selassié per la pulizia della cucina.

Ma le donne sono anche le protagoniste delle trame di gioco per le nomination e del chiacchiericcio. L’abitudine di bisbigliare ha scatenato già la lite furiosa tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli durante l’ultima puntata serale.

Adesso, anche Jo Squillo si è infuriata con Raffaella Fico e Ainett Stephens per delle voci che girano per la casa.

Jo Squillo contro Raffaella Fico e Ainett Stephens: le due amiche sparlano della conduttrice?

La tensione nella casa sale sempre di più. I gruppi sono ben definiti e le votazioni fanno venire a galla le divisioni. Anche Jo Squillo, sempre al di fuori di ogni dinamica di gioco ha perso la pazienza. La conduttrice televisiva ha deciso di dichiarare apertamente le sue perplessità.

Jo Squillo ha affrontato Raffaella Fico e Ainett Stephens, il tutto è nato da una discussione che riguardava Soleil Sorge. Raffaella Fico ha chiesto alla cantante se avesse la percezione di non potersi avvicinare all’influencer per non perdere la sua stima: “Praticamente le ragazze, Miriana, Jo, hanno percezione che se vanno da lei non possono stare con noi… Dice che l’hai detto tu“.

Questa insinuazione ha scatenato la furia di Jo Squillo: “Non l’ho mai detta una cosa del genere“. La cantante ha voluto mettere le cose in chiaro: “Io non sono una che va da una persona e dice delle cose, vengo da voi per dire delle altre… Non voglio passare per questa donna“.

Jo Squillo affronta direttamente Raffaella Fico e Ainett Stephens

Jo Squillo ha perso la pazienza con Raffaella Fico e Ainett Stephens. La conduttrice ha messo le cose in chiaro, chiedendo direttamente alle due concorrenti se parlassero alle sue spalle: “Passa un po’ che io non voglio prendere posizione. È vero o non è vero?… Me l’avete mai detto in faccia?“.

Raffaella Fico ha provato a giustificarsi: “Si questo è vero… Perché non stiamo lì a venire, se capita“. Anche Ainett ha accampato delle giustificazioni: “Io con te forse ne ho parlato.

Ti ho detto tu per la tua carriera, per il tuo percorso di vita e spirituale fai fatica a prendere posizione. È chiaro che in un contesto del genere prima o poi dovrai farlo“.

Jo Squillo ha concluso la discussione in modo diretto: “Perché non voglio prendere posizione… E non cambio“.