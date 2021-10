Ricky Tognazzi su Alec Baldwin e l’incidente sul set: “Sono cose che succedono continuamente”

Gossip

Ricky Tognazzi ha parlato del drammatico incidente sul set del film Rust, l’attore Alec Baldwin durante una scena ha sparato con una pistola che avrebbe dovuto essere caricata a salve, colpendo la direttrice alla fotografia Halyna Hutchins ucciendola e ferendo il regista. L’attore è stato immortalato subito dopo il dramma, distrutto dal dolore per quanto accaduto.

A seguito dell’incidente sul set di Rust, si è tornato molto a parlare di altri episodi simili avvenuti in passato, il più famoso, quello in cui ha perso la vita Brandon Lee, figlio di Bruce Lee, risalente al 1993 durante la ripresa de Il Corvo.

Ricky Tognazzi ha parlato di quanto accaduto ad Alec Baldwin in un’intervista rilasciata ad AdnKronos l’attore ha detto che quanto accaduto all’attore non è una novità: “Purtroppo episodi come quello tragico accaduto ad Alec Baldwin sono possibili, e accadono più spesso di quanto si creda quando sul set si utilizzano armi“.

L’attore ha poi ricordato l’incidente ne Il Corvo: “Tutti ricordiamo quando accaduto a Bandron Lee, ma in Italia l’amico Sergio Corbucci ad esempio, era rimasto mezzo orbo per un colpo caricato male, e io stesso una volta sono rimasto sordo per quasi un mese dopo che sul set partì per errore un colpo dal tetto da un’arma caricata male“.

Un incidente sul set anche per Ricky Tognazzi

L’attore e registra ha continuato affermando: “Sono cose che succedono continuamente perché sul set c’è questa eccitazione, questa adrenalina, e ogni tanto purtroppo si mette da parte la sicurezza. Io sono sempre molto agitato quando vedo armi sul set” ha detto ancora ad Adn.

Tognazzi ha aggiunto: “Quando vedo scherzare, quando vedo rilassatezza e ci sono armi in giro sono teso.

fortunatamente si usano molto spesso i visual effects, ma quando le armi sono reali bisogna stare attenti perché noi attori simuliamo la rabbia e l’eccitazione del momento può essere pericolosa. L’effetto adrenalina è molto forte“.

“(…) È un impeto artistico che sottende la volontà che la scena sia il più realistica possibile, ma si gioca letteralmente col fuoco. (…) Da un lato ha la protezione garantita dalla finzione, ma dall’altra parte c’è la volontà dell’attore o del regista di essere il più veritiero possibile“.