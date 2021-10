Verissimo anticipazioni: ospiti della trasmissione di Silvia Toffanin in onda sabato 23 e domenica 24 ottobre

Programmi TV

Anche per questa settimana Verissimo terrà compagnia al pubblico con il suo doppio appuntamento. Canale5 è pronta ad ospitare nuovamente la conduttrice Silvia Toffanin con le due puntate in onda sabato 23 ottobre e domenica 24 ottobre. Il doppio appuntamento sarà visibile come al solito a partire dalle ore 16:30 sul canale della tv ed in contemporanea su Mediaset Infinity, quando la conduttrice sarà di nuovo in studio per intervistare gli ospiti che arriveranno per farle compagnia con i loro intensi racconti a cuore aperto. Tutti gli ospiti di Verissimo nelle puntate in onda sabato 23 e domenica 24 ottobre su Canale5.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 23 ottobre e domenica 24

Per la gioia dei suoi tanti affezionati telespettatori, il programma Verissimo torna su Canale5 con il doppio appuntamento settimanale che metterà Silvia Toffanin di fronte a degli attesissimi ospiti. La conduttrice aprirà il suo studio per fare compagnia al pubblico a partire dalle ore 16:30 quando inizieranno le sue intense e delicate interviste.

Saranno tanti gli ospiti del doppio appuntamento settimanale in onda sabato 23 ottobre e domenica 24 ottobre.

in primis partiamo con dirvi che in studio arriverà il ballerino Raimondo Todaro, fresco di passaggio nella scuderia di Canale5 per mettersi a disposizione come nuovo docente della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Raggiungerà Silvia Toffanin anche l’attrice Anna Valle che in questo autunno sta intrattenendo il pubblico del canale con la sua ultima fiction di successo dal titolo Luce dei tuoi occhi. L’attrice si racconterà come mai fatto prima in televisione, svelando dei lati di se conosciuti da pochi.

La conduttrice avrà poi l’onore di intervistare una delle icone della musica italiana, stiamo parlando di Romina Power.

Nel doppio appuntamento verrà poi stilato un ritratto intenso ed inedito di Alfonso Signorini, il conduttore del GF Vip 6 che sta accompagnando il pubblico con due serate a settimana.

Infine tra gli ospiti anche due apprezzate cantanti. Una è Lola Ponce, fresca partecipante dello show di Star in the Star, mentre l’altra sarà Bianca Atzei.