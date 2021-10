Eros Ramazzotti cerca di conquistare Wanda Nara? Il messaggio dopo la rottura con Mauro Icardi

Gossip

Eros Ramazzotti sta cercando di conquistare Wanda Nara? Questa è la domanda che più si sta ponendo il mondo del gossip nelle ultime ore. Secondo indiscrezioni di persone vicine alla procuratrice sportiva, dopo la notizia del presunto tradimento di Mauro Icardi il cantante avrebbe cercato di contattare Wanda Nara, la quale starebbe passando momenti di incertezza nella relazione con il marito.

Eros Ramazzotti e quei messaggi a Wanda Nara

Secondo il Clarin, il cantante italiano Eros Ramazzotti avrebbe contattato la (ancora) moglie di Mauro Icardi dopo le voci sulla lite che starebbe portando il suo matrimonio verso la fine.

Messaggi di supporto, per cui il Clarin parla comunque di tentativi di conquistare l’imprenditrice: “Eros Ramazzotti avrebbe provato a conquistare Wanda Nara“. A dirlo, però, non è solo il portale Clarin, ma anche la trasmissione argentina di gossip Los Angeles de la manana, la quale afferma che il cantante avrebbe colto al volo la situazione per provare ad entrare nelle grazie di Wanda Nara.

Non è semplice gossip, a quanto pare nella trasmissione argentina era presente Yanina Latorre, amica di Wanda Nara che ha confermato le voci sull’ormai inevitabile aria di divorzio che tira tra la manager e il giocatore.

Latorre ha raccontato che sono state molte le persone che avrebbero contattato Nara dopo la crisi, in particolare Eros Ramazzotti, che le avrebbe scritto che se avesse avuto bisogno di un amico su cui contare lui ci sarebbe stato.

Wanda Nara e Mauro Icardi, cosa sta succedendo?

Negli ultimi giorni abbiamo affrontato la dibattuta relazione tra il giocatore del Psg Mauro Icardi e la moglie manager Wanda Nara. Tra i due tirerebbe aria di divorzio, nonostante il riavvicinamento testimoniato dalle foto pubblicate insieme.

La crisi è arrivata dopo che la manager ha scoperto alcune chat che incriminavano Icardi per un presunto tradimento con Eugenia Suarez.

Al momento Wanda Nara è tornata a Parigi insieme ai figli, ha tolto il follow al marito Mauro Icardi su Instagram e da qui ha iniziato a girare sempre di più la voce del divorzio, prima attraverso MundoFamosos e poi la conferma è arrivata anche dalla giornalista di spettacolo Ker Weinstein, più precisamente dal suo profilo Instagram su cui ha scritto che Wanda Nara le aveva appena messaggiato “Mi sono separata“.