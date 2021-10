Cuori anticipazioni, la nuova fiction torna su Rai 1: la trama degli episodi della prossima puntata

Serie TV - Fiction

Dopo il debutto positivo fatto segnare domenica scorsa, Rai 1 è pronta ad ospitare due nuovi episodi della sua nuova fiction dal titolo Cuori. Domenica 24 ottobre 2021 vanno in onda i due episodi della serie girata a Torino che ha iniziato a raccontare la storia sorprendente di una squadra di medici italiani che ha cambiato il mondo della cardiochirurgia a livello mondiale. I protagonisti saranno interpretati ancora una volta dagli apprezzati attori Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati che hanno già colpito il pubblico nel primo appuntamento con la fiction che si è affermata come lo show più visto della domenica sera.

Cuori: su Rai1 la seconda puntata della fiction

Andrà in onda domenica 24 ottobre 2021 il secondo appuntamento con la nuova fiction Cuori, nuovamente su Rai1 a partire dalle ore 21:30 circa quando il pubblico potrà gustare del terzo e del quarto episodio.

I primi due episodi del nuovo prodotto Rai hanno saputo conquistare il pubblico italiano con i primi due racconti della storia che vede alcuni rinomati ed ambiziosi chirurghi alle prese con l’organizzazione del primo trapianto di cuore della storia.

La loro ambizione però si sta già scontrando con le remore dei colleghi ed il difficile clima tra Delia e Alberto, tra la passione del passato e le diverse vedute nella pratica professionale.

La fiction spera di poter bissare il risultato del primo appuntamento quando ha intrattenuto i telespettatori per un totale del 19% di share, facendo risultare il programma di Rai1 come il contenuto più visto della domenica sera televisiva. Decisamente un buon inizio.

Cuori: le anticipazioni della trama del terzo e quarto episodio

La puntata in onda domenica 24 ottobre 2021 vedrà la messa in onda di due nuovi episodi, con il primo che avrà il titolo di Padri e figli.

Le anticipazioni raccontano di come tutti in ospedale stiano aspettando la visita del Vescovo, anche se sarà l’arrivo di una giovane paziente di nome Rosa a tenere sugli attenti alcuni dottori. Il parere dell’uomo di chiesa sarà però fondamentale per capire di quanti fondi l’ospedale potrà avere a disposizione per il trapianto di cuore. Alberto e Delia discuteranno sul da farsi con Rosa, con il primo che vorrebbe operarla mentre la collega vuole prendere tempo per capire quale sia la terapia migliore per lei.

Il secondo episodio di serata avrà il titolo di Inutili bugie, quelle che coinvolgeranno Delia da molto vicino. La cardiochirurga sarà infatti impegnata a difendere la propria linea sul trattamento da riservare a Rosa che nel frattempo decide di scappare dall’ospedale senza lasciare alcuna traccia. A causa delle sue condizioni però bisognerebbe ritrovarla quanto prima perché la sua salute potrebbe precipitare.