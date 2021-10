Gossip

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sarebbero in crisi e l’aria di una rottura sarebbe sempre più satura di indizi. A rivelarlo sono le ultime indiscrezioni rilanciate dalle cronache rosa, alimentate da un messaggio sospetto apparso tra le Instagram Stories della showgirl proprio poche ore fa.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese al capolinea? Il messaggio sospetto su Instagram

I venti di una profonda crisi – secondo alcuni di una vera e propria rottura – soffierebbero sempre più impetuosi intorno alla storia d’amore di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese.

Negli ultimi giorni, sulla coppia si sono abbattute voci insistenti che li vedrebbero al capolinea, pochi mesi dopo la nascita della loro Luna Mari.

Un clamoroso addio, stando alle più recenti indiscrezioni, si nasconderebbe dietro la recente distanza social tra i due, e ora spunta un messaggio che, a detta di cronaca rosa, sarebbe sintomatico di una decisione già presa e apparentemente irreversibile. Si sono davvero lasciati? L’interrogativo si è fatto dominante nel cuore dei fan, e le parole che Belen ha affidato a una delle sue Instagram Stories sarebbero una conferma.

“Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia e, con una lacrima sul viso che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che che sei la cosa più bella che non cercava, ma che, sotto sotto, sperava di trovare“.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sarebbero lasciati: la storia d’amore fino alla presunta rottura

I dubbi sulla crisi di coppia sfociata in un presunto addio si rincorrono senza sosta, e al momento né Belen Rodriguez né Antonino Spinalbese avrebbero rotto apertamente il silenzio sulla questione.

Ieri, un post di lui ha riacceso la speranza che si tratti di un gossip senza fondamento: in una foto su Instagram, si vede la loro bimba Luna Mari tra le braccia di una donna ritratta di spalle. Identità che potrebbe essere quella della showgirl.

Belen Rodriguez ha incontrato Antonino Spinalbese dopo il naufragio, nel 2020, del ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino. Le nozze, celebrate nel 2013, erano finite nel 2017 con una rumorosa separazione. Il riavvicinamento aveva però deluso le aspettative dei fan, finendo per risolversi in un nuovo addio.

Tempo dopo, Belen si sarebbe innamorata del futuro papà della sua secondogenita, Luna Mari.

Professione hair-stylist, Antonino Spinalbese avrebbe conquistato il suo cuore con un profilo e una storia lontani anni luce dai riflettori dello spettacolo. La loro bimba è nata il 12 luglio 2021 e oggi, all’alba del quarto mese di vita di Luna Mari, la scossa che fa tremare il cuore dei fan.