Fino all’ultimo battito, anticipazioni del finale di stagione: trama e tutto quello che c’è da sapere

Serie TV - Fiction

Giovedì 28 ottobre 2021 tornano su Rai1 per l’ultima volta le vicende di Fino all’ultimo battito, l’ennesima fiction di successo della Rai firmata dall’apprezzata regista Cinzia TH Torrini. L’appuntamento finale è fissato per questo giovedì sempre su Rai1 e farà compagnia al pubblico con gli sviluppi di trama dei due episodi conclusivi dove Diego Mancini, interpretato dall’attore Marco Bocci, se la vedrà nuovamente con il boss Cosimo Patruno ormai pronto a punire lui ed il figlio dopo gli ultimi accadimenti. Le anticipazioni della trama dei due episodi finali di stagione in onda su Rai1 giovedì 28 ottobre 2021.

Fino all’ultimo battito: la trama dell’ultima puntata

L’appuntamento finale con la fiction del 28 ottobre 2021 sarà composto come sempre da due episodi che ci mostreranno le conclusioni delle vicende intrecciate del cardiochirurgo Diego Mancini e del boss Cosimo Patruno.

Nel finale di stagione il dottore sarà ormai arrivato allo stremo e non riuscirà più a tenere l’oscuro segreto che lo vede legato al malavitoso. Così decide di vuotare il sacco con Elena, arrivata ormai a non fidarsi più del futuro marito, e di raccontare tutto quello che il boss gli sta facendo passare e di come lo abbia tenuto sotto scacco per così tanto tempo.

La donna così vorrà fare un passo indietro sulla loro relazione lasciando l’uomo da solo in pasto a Cosimo che lo minaccerà ancora una volta mettendo in pericolo anche la vita di suo figlio. Il malavitoso infatti sembra essere la mente di in un grave incidente in cui chi ha avuto la peggio è stato Rocco e costringerà il cardiochirurgo ad operarlo e, qualora l’operazione dovesse andare male, a pagarne le conseguenze sarebbero lui e d il figlioletto.

Un ruolo fondamentale in questo finale lo giocherà Rosa, pronta a ribellarsi a Cosimo per togliergli dalle mani Mino. Così Diego inizierà l’operazione al boss Cosimo con uno stato d’animo a dir poco agitato che segnerà le sorti dell’intervento.

Fino all’ultimo battito: quando va in onda la sesta ed ultima puntata

Il sesto ed ultimo appuntamento con la nuova serie televisiva andrà in onda giovedì 28 ottobre 2021 a partire dalle ore 21:30 circa sempre su Rai1, quando rivedremo per l’ultima volta i protagonisti della fiction interpretati da Marco Bocci, Violante Placido e la grande Loretta Goggi.