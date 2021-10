Fino all’ultimo battito: quale sarà il futuro della fiction dopo il gran finale? Tutti i rumors

Serie TV - Fiction

Giovedì 28 ottobre 2021 si sono concluse su Rai1 le vicende di Fino all’ultimo battito, la fiction della Rai diretta dalla regista Cinzia TH Torrini e che vedeva protagonisti tra gli altri gli amati attori Marco Bocci, Violante Placido, Fortunato Cerlino e Bianca Guaccero. L’appuntamento fisso dei giovedì saluta quindi il pubblico dopo aver svelato il finale della sua prima stagione ma già c’è chi guarda al futuro di Diego Mancini e degli altri personaggi. A cercare di fare chiarezza sul futuro dell’apprezzata fiction ci ha pensato proprio Bianca Guaccero nel corso di una intervista rilasciata in questi giorni.

Scopriamo cosa ha dichiarato l’attrice e cosa ha rivelato sul futuro di Fino all’ultimo battito.

Fino all’ultimo battito 2 si farà: le conferme di Bianca Guaccero

Nemmeno il tempo di chiudere le vicende della prima stagione di Fino all’ultimo battito che già il pubblico si chiede cosa ne sarà del futuro della fiction di Rai1 diretta da Cinzia TH Torrini. Il finale aperto dell’ultimo episodio ha infatti lasciato i telespettatori con il fiato sospeso dopo che ha svelato come l’intervento di Diego Mancini al boss Cosimo Patruno sia andato a buon fine, permettendo si la fuga di quest’ultimo ma con un clamoroso dettaglio che apre la scena per i futuri sviluppi: Diego ha infatti inserito un localizzatore nel suo pacemaker.

Facile intuire di come la fiction si sia lanciata per un sequel che il pubblico di certo attenderà con ansia anche e soprattutto dopo le dichiarazioni di Bianca Guaccero, che nella serie interpreta Rosa. L’attrice ne ha parlato durante una intervista a Nuovo TV, riportata da Davidemaggio.it.: “La serie non finirà qui perché presto torneremo sul set per girare le nuove puntate della seconda stagione.

Nei prossimi mesi, quindi, sarò ancora sul set della fiction. Non vedo l’ora di rivedere i miei colleghi”.

Fino all’ultimo battito 2: il cast

I fan della fiction dovranno quindi solo pazientare un po’ di tempo per vedere le nuove trame della serie che verosimilmente tornerà con tutto il folto cast di amati attori. Nella seconda stagione torneranno infatti Marco Bocci, Violante Placido, Loretta Goggi oltre ad il boss interpretato da Fortunato Cerlino e la sua nuora Rosa, che avrà di nuovo il volto di Bianca Guaccero.