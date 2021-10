Regina Elisabetta, nuovo stop per motivi di salute. Attacco di panico per Harry alla notizia del ricovero

Cronaca dal Mondo

Nuovi problemi di salute per la Regina Elisabetta: la sovrana inglese costretta allo stop per due settimane. Il nipote Harry avrebbe avuto un attacco di panico alla notizia del ricovero

La Regina Elisabetta costretta a fermarsi di nuovo: iniziano a preoccupare le condizioni della sovrana del Regno Unito, ricoverata in ospedale alcuni giorni fa e ore fermata dai medici. Le sue precarie condizioni avrebbero anche causato un attacco di panico al nipote e principe Harry.

Regina Elisabetta costretta a fermarsi due settimane: annullati gli impegni

Ha destato molta preoccupazione il ricovero della 95enne Regina Elisabetta II in ospedale, tra mercoledì e giovedì notte della settimana scorsa.

La notizia è stata data il giorno dopo, quando è emerso che il ricovero sarebbe stato dovuto a accertamenti e indagini diagnostiche preliminari. Da lì sono iniziati a seguire una serie di eventi cancellati: su tutti, la Regina ha dovuto rinunciare alla Cop26 di Glasgow in programma per domani. Non solo, Buckingham Palace ha annunciato oggi che Elisabetta II dovrà riposare per “almeno due settimane“. Alla sovrana è stato concesso di occuparsi di impegni leggeri durante il giorno e udienze virtuali, ma nulla di troppo dispendioso a livello fisico.

Come riporta Adnkronos, salta così la partecipazione al Festival of Remembrance del prossimo 13 novembre, per il quale la Regina avrebbe espresso rammarico.

Confermato, per ora, l’appuntamento al Remembrance Sunday del 14 novembre.

Regina Elisabetta, Boris Johnson al G20 parla delle sue condizioni di salute

Dai palazzi reali inglesi viene riferito che la Regina sarebbe in buono spirito, mentre da Roma il primo ministro Boris Johnson si è spinto addirittura oltre. A margine del G20 a Roma, il premier ha riferito che Elisabetta II è “in ottima forma“. Ha inoltre dichiarato di aver parlato direttamente con sua Maestà, la quale avrebbe riferito di dover “seguire i consigli dei medici e riposarsi un pochino“, riporta Ansa.

Elisabetta II ricoverata, attacco di panico per il principe Harry

La situazione della Regina starebbe preoccupando non poco la Famiglia Reale. Tanto da aver provocato un presunto attacco di panico nel principe Harry. Lo riporta US Weekly, secondo cui il nipote di Elisabetta sarebbe crollato dopo aver saputo del ricovero in ospedale della nonna e sovrana inglese. La fonte riporta che il duca di Sussex “Si sentiva impotente a cinquemila miglia di distanza, a Montecito, e ha controllato la situazione senza sosta“.

A pesare per Harry sarebbe anche altro: “Il principe si sente ancora in colpa per non avere detto addio di persona al principe Filippo, prima della sua morte ad aprile. Non si perdonerebbe mai se succedesse la stessa cosa con la sua amata nonna“.