Carla: il film omaggio all’etoile Carla Fracci presto in tv ed al cinema con Alessandra Mastronardi

Programmi TV

Il ricordo di Carla Fracci non ha mai abbandonato gli amanti della danza e tutte le persone legale alla figura composta e talentuosa della più grande ballerina italiana di tutti i tempi. Presto per tutti loro e per chi avesse voglia di conoscere maggiormente il suo personaggio sarà possibile la visione di un film che la Rai ha preparato da tempo, ancora prima che la ballerina ci lasciasse. Carla racconterà la donna in un omaggio alla sua memoria presto in arrivo sul grande e piccolo schermo. Scopriamo di più sul film dove nei panni della ballerina vedremo l’attrice Alessandra Mastronardi.

Carla: il film con Alessandra Mastronardi arriva al cinema ed in tv

Il titolo del film era stato reso già tempo fa quando nei giorni successivi alla scomparsa della grande artista, avvenuta la scorso maggio, si era tornati a parlare del progetto a lei dedicato.

Carla, questo il titolo semplice e diretto del film che racconterà a carriera e la vita della ballerina italiana più grande di tutti i tempi.

Il progetto che era già stato commissionato dalla Rai prima della scomparsa dell’artista, ha visto impegnata in prima persona la stessa Carla Fracci, con l’aiuto del marito Beppe Menegatti e della loro collaboratrice storica Luisa Graziadei.

Mai racconto della persona e del personaggio potrebbe quindi essere più fedele ed attendibile di così considerando anche il fatto che è liberamente ispirato all’autobiografia dal titolo Passo dopo passo – La mia storia, che ripercorre ampiamente il percorso umano e professionale dell’icona della danza mondiale.

Il film sarà visibile in esclusiva nelle sale del cinema a partire da lunedì 8 a mercoledì 10 novembre per poi entrare nella case degli italiani su Rai1 nel mese di dicembre.

Carla: la trama ed il cast del film che vede protagonista Alessandra Mastronardi

Carla racconterà la storia della ballerina dall’immediato secondo dopoguerra fino alla fama internazionale. Il racconto mostrerà una adolescente diventare donna in un viaggio scandito dai passi di ballo iniziati a Milano negli anni ‘50-’60 ed all’insegna dell’istinto, del talento e della passione che hanno portato Carla Fracci alla definitiva consacrazione.

La protagonista di Carla sarà interpretata da un volto noto del cinema italiano, l’attrice Alessandra Mastronardi che sarà affiancata anche dall’attore Stefano Rossi Giordani, che vanta collaborazioni artistiche oltre che con la Mastronardi anche con Beppe Fiorello, ad interpretare il marito Beppe Menegatti.