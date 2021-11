Alex Belli vicino a Soleil al GF Vip, all’Isola dei Famosi fu complice con Cristina Buccino: i parallelismi

TV e Spettacolo

Alex Belli ha partecipato a due reality, L’Isola dei Famosi nel 2015 e il Grande Fratello Vip 6 nell’edizione attualmente in corso. In entrambi i casi il suo percorso è stato segnato da intime amicizie con alcune concorrenti: Cristina Buccino in Honduras, Soleil Sorge ora a Cinecittà. E, sempre in entrambi i casi, sono intervenute le sue donne che, dall’esterno, hanno avuto qualcosa da dirgli. I parallelismi sono significativi.

Alex Belli vicino a Soleil Sorge: Delia Duran pronta a intervenire

Alex Belli è attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

L’attore, in particolare nelle ultime settimane, ha instauratio un’amicizia sempre più intima con la coinquilina Soleil Sorge. Da un’iniziale fase di studio, giorno dopo giorno i due hanno stretto un legame sempre più solido sino a diventare coppia affiatatissima sotto il tetto di Cinecittà. Non solo pettegolezzi e risate nei loro dialoghi quotidiani: l’attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e donne hanno inscenato un bacio in bocca. C’è chi ha parlato di scherzi, chi invece è convinto che tra i due possa essere nato qualcosa.

Tuttavia tale avvicinamento ha fatto inevitabilmente infuriare Delia Duran, moglie di Alex Belli. Fuori dalla Casa la modella ha assistito a tali scene e su Instagram si è lasciata andare a un duro sfogo. Nella puntata di questa sera la Duran avrà un confronto faccia a faccia con l’attore, stando alle anticipazioni. E sono in molti ad aver fatto un parallelismo con un’altra esperienza televisiva del concorrente. Anche in qual caso c’entrava un’intima amicizia con una compagna di viaggio e, anche in quel caso, è intervenuta l’allora moglie dell’attore.

Alex Belli e gli interventi delle mogli: il parallelismo con L’Isola dei Famosi 2015

Era il 2015 quando Alex Belli prese parte a L’Isola dei Famosi e, in Honduras, si avvicinò ogni giorno sempre più alla compagna di viaggio Cristina Buccino. Anche in quel caso tra i due nacque un legame d’affetto che però, agli occhi dei telespettatori, parve più di un’amicizia. Tra questi telespettatori rientrò anche l’allora moglie dell’attore, Katarina Raniakova. La donna approdò in Honduras dopo le immagini che avevano visto il marito sempre più vicino alla Buccino.

In quel caso Alex Belli rassicurò la Raniakova confermando che con la modella era nata solo un’amicizia e nulla più.

Lo stesso concetto ribadito all’attuale moglie Delia Duran al Grande Fratello Vip quando, appreso lo sfogo social della donna, la rassicurò che con Soleil Sorge si parla solo di una sincera e complice amicizia. Parallelismi significativi che anche il web ha fatto notare, e che dimostrano come i percorsi di Alex Belli in Honduras e a Cinecittà non siano poi così differenti.