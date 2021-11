Ambra Angiolini rompe il silenzio: la sua versione dei fatti dopo le nuove accuse di Striscia la Notizia

Gossip

Risale ormai a quasi un mese fa la notizia della rottura fra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Sulla base di quella che era una vicenda personale è presto nata una questione pubblica, per via del discusso intervento di Striscia la Notizia, che ha visto nascere polemiche e schieramenti a sostegno della showgirl. Proprio in queste ore, Ambra è ritornata sulla vicenda, spiegando la sua versione dei fatti.

Ambra Angiolini replica alle accuse di Striscia la Notizia sulla consegna del tapiro d’oro

Nelle ultime settimane Ambra Angiolini si è vista spesso associare a Striscia la Notizia.

Il tg satirico le ha consegnato un “tapiro d’oro” per via della fine della sua relazione con Massimiliano Allegri e il gesto è stato interpretato da molti come una mancanza di rispetto. La stessa figlia dell’ex volto di Non è la Rai ha scritto un post di sfogo sull’episodio, muovendo accuse nei confronti della trasmissione. Circa 20 giorni dopo la messa in onda del servizio, Striscia ha parlato nuovamente di quanto accaduto, sostenendo che la Angiolini abbia cercato di attirare su di sé l’attenzione.

In questi giorni, Ambra è impegnata con la presentazione del suo nuovo film Per tutta la vita e nel corso di una conferenza stampa ha parlato proprio della polemica con la trasmissione. Fra i presenti in sala stampa, qualcuno le avrebbe domandato di presentare la sua versione dei fatti, ottenendo una risposta molto chiara. “Non ho cercato questa situazione e la visibilità che ne deriva”, queste le parole dell’attrice riportate da Fanpage.it. “Ho imparato che si può stare zitti“ avrebbe ancora aggiunto.

Tanto Ambra Angiolini quanto i suoi legali avrebbeero inoltre definito il “tapiro d’oro” come una “illegittima intromissione e spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa”.

L’attacco di Striscia la Notizia a Ambra Angiolini: le insinuazioni sull’aumento dei follower

Pochi giorni fa, Striscia la Notizia ha mandato in onda un servizio esplicativo di quanto accaduto durante la consegna del tapiro a Ambra Angiolini. Il tg satirico si è difeso ricordando che in passato questo “premio” è stato consegnato a molti protagonisti di storie d’amore concluse, da Riccardo Scamarcio a Stefano De Martino. “Grazie a questa strategia, Ambra Angiolini ha guadagnato più di 50mila follower sui social“ ha inoltre osservato malignamente la trasmissione.

Striscia ha definito la vicenda come una “profittevole telenovela“, muovendo nuove accuse all’attrice e al suo entourage.