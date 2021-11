Ballando con le Stelle con Sandra Milo: anticipazioni del nuovo appuntamento con i ballerini di Milly Carlucci

Programmi TV

Ballando con le Stelle torna in onda con la quarta puntata di questa stagione come sempre condotta dalla mitica Milly Carlucci. Sabato 6 novembre 2021 torneranno in scena i ballerini Vip alle prese con la loro serrata gara a colpi di ballo e spettacolo, quando verranno giudicati dagli attenti occhi della giuria di esperti e non guidata da Carolyn Smith e che vede anche Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli ed Ivan Zazzaroni. La scorsa puntata ci eravamo lasciati con il gesto di Al Bano che evitato l’eliminazione a due altri concorrenti in bilico. Tutto quello che c’è da sapere della quarta puntata di Ballando con le Stelle che ospiterà come al solito anche un nuovo speciale ballerino per una notte.

Ballando con le Stelle: quello che è successo nella terza puntata

Ballando con le Stelle è ormai tornato in pianta stabile nella programmazione di Rai1 con la sua sedicesima edizione condotta da Milly Carlucci. Sabato 6 novembre 2021 si terrà infatti già la quarta puntata del talent show per ballerini famosi che sta appassionando e non poco il pubblico con le sue vicissitudini.

In seguito alla scorsa puntata si è fatto un gran parlare del gesto di Al Bano che ha scaturito non poche polemiche sui social e sulle quali è dovuta intervenire direttamente la conduttrice, dimostrando di come lo show sia seguitissimo dal pubblico a casa nonostante le alterne vicende legate allo share.

Milly Carlucci sta infatti raccogliendi degli ottimi ascolti in termini assoluti ma non è ancora riuscita a vincere la gara di ascolti con l’eterna rivale Maria De Filippi, che primeggia nella prima serata di sabato con il suo programma Tú sí que vales forte di un 23,46% di share.

Ballando con le Stelle ha comunque intrattenuto oltre 3.578.000 di spettatori per un totale del 21,81% di share. Un dato sicuramente migliorabile oggi con la nuova puntata.

Le coppie ancora in gara:

Andrea Iannone – Lucrezia Lando,

Arisa – Vito Coppola,

Alvise Rigo – Tove Villfor,

Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale,

Fabio Galante – Giada Lini,

Federico Lauri – Anastasia Kuzmina,

Memo Remigi – Maria Ermachkova,

Morgan – Alessandra Tripoli,

Sabrina Salerno – Samuel Peron,

Valeria Fabrizi – Giordano Filippo.

Ballando con le Stelle, la quarta puntata avrà una nuova bellerina per una notte

Nella quarta puntata dello show che andrà in onda sabato 6 novembre 2021 a farla da padrone sarà ovviamente la danza e la gara tra mica tanto provetti ballerini che si stanno sfidando.

Alcuni passi di ballo saranno anche abbozzati dalla nuova ballerina per una notte che raggiungerà il centro dello studio, che come anticipativi giorni addietro, sarà Sandra Milo. Ma non solo: sul palco saliranno anche gli atleti della Nazionale Italiana di Football americano, vincitori del Campionato europeo.