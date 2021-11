Verissimo anticipazioni: ospiti della trasmissione di Silvia Toffanin in onda sabato 6 e domenica 7 novembre

Programmi TV

Verissimo torna a fare compagnia al pubblico di Canale5 con un altro doppio appuntamento settimanale. La rete è ormai casa della conduttrice Silvia Toffanin che sarà in studio a presentare le due nuove puntate che vanno in onda sabato 6 novembre e domenica 7 novembre. Lo show avrà inizio come al solito a partire dalle ore 16:30 sul canale televisivo ed in contemporanea anche in streaming su Mediaset Infinity, quando la conduttrice aprirà di nuovo lo studio per ospitare nuovi ospiti ed amici che la raggiungeranno per raccontarsi. Tutti gli ospiti di Verissimo nelle puntate in onda sabato 6 e domenica 7 novembre su Canale5.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 6 novembre

Per la gioia dei suoi tanti affezionati telespettatori, Verissimo torna su Canale5 con un nuovo doppio appuntamento settimanale in compagnia sempre di Silvia Toffanin e di tantissimi ospiti. La conduttrice sarà al centro del suo studio per fare compagnia al pubblico con le classiche interviste a partire dalle ore 16:30.

Nel primo appuntamento di sabato 6 novembre ci sarà in studio Francesco Renga per ripercorrere la sua lunga carriera e parlare del suo impegno come giudice a All Together Now.

Spazio anche per l’attrice Carolina Crescentini, la scrittrice Francesca Barra ed anche alla coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Muller, che racconteranno la loro storia d’amore iniziata ad Amici. Infine un grande ospite come Alessandro Zan, autore del DDL Zan, per parlare della sua esperienza di vita.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 7 novembre

Nella puntata di domenica 7 novembre sarà ricca di interessanti ospiti come il Commissario Tecnico della Nazionale di Calcio Roberto Mancini.

Raggiungerà lo studio anche Red Canzian che non sarà l’unico ospite usicale della puntata dato che ci sarà anche spazio per l’osannati trio de Il Volo formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Infine tornerà a Verissimo anche Iva Zanicchi, per raccontarci l’esperienza di D’Iva ed i suoi i 60 anni di carriera.