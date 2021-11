Oroscopo Paolo Fox Cancro domani 9 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 9 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Cancro! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Luna e Venere ancora opposti per voi carissimi Cancro, che quindi non sembrate poter particolarmente godere dell’amore in questa giornata di martedì.

Mercurio, però, nel mentre soffia forte sulle vostre vele lavorative, spingendovi verso dei nuovi, fantastici progetti che presto dovrebbero garantirvi una qualche miglioria importante!

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 9 novembre: amore

Occhio, dunque, ancora una volta alla sfera amorosa perché in questo martedì non sembra assolutamente essere positiva.

Se aveste iniziato una nuova relazione sembrate sentirvi veramente molto diffidenti, ma perché, semplicemente, non parlarne?! Le coppie sembrano essere tranquille, anche se forse colpite da qualche piccolo litigio, mentre voi single non dovreste fare affidamento su questa settimana.

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 9 novembre: lavoro

Sul lavoro, però, finalmente sembra che qualcuno possa riconoscere i vostri enormi sforzi, carissimi amici nati sotto il segno del Cancro! Le vostre idee, infatti, sono ottime e proficue, così come il vostro procedere rispetto ai piani e ai progetti che avete in ballo già da tempo!

Occhio, comunque, ad evitare qualsiasi tipo di impegnativo conflitto, anche se sapete (o pensate) di poterlo vincere.

La settimana che vi attende, cari Cancro

Venere fastidiosa vi accompagnerà per tutta questa settimana, carissimi amici del Cancro, rendendo la sfera amorosa particolarmente ostica da vivere. State attenti, soprattutto, ai rapporti con chi è nato sotto il segno della Bilancia, non vanno per nulla bene.

