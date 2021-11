Politica

Il Governo lavora a un nuovo pacchetto di misure per contrastare il rischio di nuove chiusure in costanza della quarta ondata Covid in Europa. Una strategia per evitare ulteriori restrizioni

Proroga del Green pass, prolungamento dello stato di emergenza e ripristino delle zone rosse per le regioni maggiormente esposte al rischio di un’escalation di contagi da Coronavirus: queste, secondo quanto emerso nelle ultime ore, le misure al vaglio del Governo per evitare nuove chiusure a causa della quarta ondata Covid ormai in atto in molti Paesi d’Europa.

Quarta ondata Covid, il piano per evitare nuove chiusure in Italia

La quarta ondata Covid è già in corso, ma in Italia la situazione sarebbe migliore rispetto a quella registrata negli ultimi giorni in altri Paesi.

L’Europa torna ad essere epicentro della pandemia, secondo Ema, e Oms ha lanciato l’allarme sul rischio di altri 500mila morti entro il prossimo febbraio.

Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per l’emergenza Coronavirus, ospite di Buongiorno, su Sky TG24, ha dichiarato che sarebbe possibile ridurre l’ondata ad “ondina” grazie alle misure di contenimento e alle vaccinazioni: “Dobbiamo continuare a usare protezioni, fare le terze dosi e gestire bene il testing e tracciamento nelle scuole in maniera adeguata“.

E proprio sui protocolli anti-contagio e sulle misure che incorniceranno l’andamento dello scenario italiano nei prossimi mesi si concentra ora il Governo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si starebbe valutando la strategia per evitare chiusure e altre restrizioni non solo a Natale, ma fino all’estate 2022.

Green pass e stato di emergenza

L’obbligo di Green pass per i lavoratori e per l’accesso ai luoghi pubblici dovrebbe essere rinnovato fino all’estate. Su questo lavorerebbe il Ministero della Salute, alla luce del parere del Cts sul prolungamento della validità del certificato a 12 mesi.

Il commissario per l’emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo, ha ribadito la necessità di “incrementare il ritmo di somministrazione delle terze dosi” (per cui si attende l’estensione alla platea di under 60 entro dicembre) e di completare in tempi rapidi il ciclo primario per chi ha ricevuto la prima inoculazione. Per accelerare sarebbe al vaglio il ripristino degli hub vaccinali chiusi in precedenza. C’è po il tema dello stato di emergenza, la cui ultima proroga scadrà il 31 dicembre prossimo, ma il prolungamento apparirebbe ormai certo sul tavolo della cabina di regia.

Quarta ondata, al vaglio eventuali zone rosse

Al Corriere della Sera, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha sottolineato l’utilità del sistema dei colori per inquadrare lo stato di rischio delle regioni. Un meccanismo che, nell’ottica dell’esecutivo, evita chiusure su larga scala e applica misure stringenti in modo “chirurgico”, cioè solo in quelle aree dove il quadro epidemiologico peggiora. Tornano in discussione le “zone rosse” in caso di eventuali cluster. Attualmente tutta Italia è in fascia bianca, ma non sarebbe escluso un vicino cambio di rotta per alcune regioni che presto potrebbero tornare in zona gialla.