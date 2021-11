Alex Belli deluso dalla moglie Delia Duran per le offese a Soleil Sorge: lo sfogo dell’attore al GF Vip

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip prosegue il momento negativo di Alex Belli, dopo la rabbia di Delia Duran esplosa negli ultimi giorni. L’attore si sfoga con Davide Silvestri, affermando di non voler interrompere l’amicizia con Soleil Sorge e attaccando la moglie per le offese indirizzate alla sua coinquilina. “Questa roba qua non va bene” la rabbia del concorrente contro l’atteggiamento della sua Delia.

Alex Belli tra Delia Duran e Soleil Sorge: i dubbi dell’attore

Agitato post-puntata per Alex Belli, dopo la diretta di lunedì sera in cui ha ricevuto una nuova doccia gelata da parte della moglie Delia Duran.

Al Grande Fratello Vip l’attore è entrato in crisi dopo gli ultimi atteggiamenti messi in atto dalla donna, che l’ha tacciato di mancanza di rispetto per via del suo avvicinamento a Soleil Sorge. Anche la stessa ‘Vippona’ non è stata risparmiata dalla furia della modella, che l’ha accusata di essere una “gatta morta” in un confronto infuocato avvenuto in diretta due puntate fa.

L’attore appare ad un bivio: da un lato vorrebbe chiarire con Delia Duran, dall’altro, come ribadito in puntata, non vuole rinunciare all’amicizia con Soleil Sorge. Il suo istinto, nelle ultime ore, sembra indirizzarlo verso la seconda opzione.

Con Soleil ha creato un bellissimo rapporto e, chiacchierando in privato con Davide Silvestri, ha ammesso di esserci rimasto male per l’attacco gratuito che la moglie le ha indirizzato.

Alex Belli contro Delia Duran: “Questa roba qua non va bene“

Alex Belli confessa che la questione va affrontata con Delia in separata sede, per poi accusarla di aver rivolto espressioni irriguardose nei confronti di Soleil: “Lei sa che quella roba lì a me non piace, mi dà profondamente fastidio. Puoi argomentare questa cosa senza finire in quel cliché dove bisogna offendere, dare appellativi.

Non è che per forza dobbiamo essere d’accordo su tutto, questa roba qua non va bene“.

L’attore ha così preso le difese di Soleil, tutelandola dalle offese ricevute dalla moglie. Le intenzioni di Belli appaiono confuse, segnate da una questione tuttora irrisolta e che probabilmente si protrarrà nel corso delle prossime puntate. Quello che appare certo, però, è la sua assoluta intenzione di mantenere il rapporto con la Sorge. Lo spiega in maniera schietta a Davide, in riferimento all’amicizia con la coinquilina: “Io non devo interrompere assolutamente niente“.