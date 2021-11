GF Vip, Orietta Berti invia un messaggio a Giucas Casella: il racconto dell’incidente vissuto dal vippone

Grande Fratello

Fra i molti argomenti affrontati nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda nella serata di ieri, vi è stato anche spazio per il ricordo di una storica amicizia. Protagonista dello speciale momento nostalgico è stato Giucas Casella, che ha ricevuto un messaggio da Orietta Berti. La cantante ha condiviso con il pubblico del reality il racconto degli esordi delle loro carriere, destando grande emozione nel vippone.

GF Vip, la sorpresa di Orietta Berti a Giucas Casella

Ieri sera, Giucas Casella si è visto recapitare un messaggio da una persona molto importante. Nel salotto della casa del Grande Fratello Vip, lui e gli altri concorrenti hanno assistito al filmato preparato dalla produzione e inviatogli da quella che ormai è una vera e propria icona del panorama musicale italiano: Orietta Berti.

La cantante ha voluto ricordare a lui e al pubblico il periodo in cui entrambi erano due giovani artisti in erba. “Ciao Giucas, so che mi hai ricordato nella casa del Grande Fratello. Mi ha fatto molto piacere e ricambio i tuoi saluti con affetto” ha esordito Orietta, destando grande emozione nell’illusionista che ha sorriso entusiasta di fronte alle immagini che li ritraevano giovani e con indosso i costumi di scena.

“Ricordo a tutti che quando lavoravamo nel teatro tenda con Pippo Baudo, tu facevi il fachiro e io la cantante” ha continuato la Berti entusiasta. “Eri un bellissimo ragazzo– ha poi commentato- lavoravi a dorso nudo e avevi i capelli lunghi fino in fondo alla schiena con tutti i boccoli biondi”.

Orietta Berti ricorda l’incidente di Giucas Casella: “Hai fatto uscire un sacco di sangue”

Dopo aver ricordato i “momenti d’oro” delle loro carriere nel mondo dello spettacolo, Orietta ha poi citato uno dei momenti più preoccupanti vissuti in sua compagnia. “Se ti ricordi una sera sei svenuto“ ha infatti affermato la cantante.

“Perché ti sei bucato e hai fatto uscire un sacco di sangue“ ha continuando ricostruendo l’incidente di Giucas. “Io e Osvaldo ti abbiamo portato all’ospedale“ ha poi spiegato, ricordando l’aiuto offerto da lei e dal marito.

“Adesso io spero che tu stia bene” ha concluso quindi la Berti lasciando da parte i ricordi. “Ti mando un abbraccio, un saluto. Salutami tanto la Katia Ricciarelli e anche Alfonso Signorini che io stimo molto” lo ha salutato.